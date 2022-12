Kinderärztliche Versorgung im Medizinischen Zentrum wird ausgebaut

Werbung

„Dafür setze ich mich seit über zwei Jahren ein“, freut sich Landtagsabgeordneter René Lobner (ÖVP), dass sein Einsatz endlich Früchte trägt. „Ohne Corona hätte es wohl schon früher geklappt“, glaubt der Gänserndorfer Bürgermeister. Dennoch, im Gespräch mit der NÖN zeigte er sich glücklich darüber, dass „diese wichtige Angebotserweiterung im MZG gelungen ist“.

Neue Primaria war zuletzt Oberärztin in Tulln

Unterweger-Jocic folgt damit Primaria Jutta Falger nach. Die frühere Leiterin der Kinder- und Jugendabteilung hat nach über 15 Jahren das Landesklinikum Mistelbach-Gänserndorf verlassen und die ärztliche Leitung des Kinder- und Jugendrehabilitationszentrums in Bad Erlach, dem größten in Niederösterreich übernommen. Die neue Leiterin begann ihre Berufslaufbahn an der Medizinischen Universität Wien bzw. an der Karl-Franzens-Universität Graz. An der Uni-Klinik Tulln absolvierte sie schließlich die Ausbildung zur Kinderfachärztin und war dort zuletzt als Oberärztin tätig.

Dass unter Unterweger-Jocic die Etablierung einer kinderärztlichen Versorgung im MZG geplant ist, freut nicht nur Lobner, sondern auch den für die Landeskliniken zuständigen Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf: „Mit Primaria Dr. Unterweger-Jocic haben wir nicht nur eine hervorragende Kinderärztin für die Neubesetzung der Primararztstelle gefunden, sondern können auch den Ausbau der kinderärztlichen Versorgung im MZG vorantreiben.“ Dies stelle eine Investition in die Zukunft der medizinischen Versorgung im Bezirk Gänserndorf dar.

Lobner ist froh, dass Angebot des MZG ausgebaut wird

„Für einen so schnell wachsenden Bezirk wie Gänserndorf ist der Ausbau des MZG-Angebots um eine kinderärztliche Versorgung unerlässlich“, ergänzt Lobner, der froh ist, dass dies dank der guten Zusammenarbeit mit der NÖ Landesgesundheitsagentur im nächsten Jahr endlich gelingen werde.

„Als zukünftige Primaria sehe ich meine Aufgaben aber nicht nur in der Versorgung der Patienten im Klinikum, sondern auch in einer intensiven Zusammenarbeit mit dem niedergelassenen Bereich“, spricht Unterweger-Jocic über ihre Pläne. Außerdem will sie den Fokus auf die Ausbildung junger Kollegen legen. Sie ist überzeugt: „All das Wissen und die Erfahrung, welches mein Team in Mistelbach aufgebaut hat, muss weitergegeben werden und daher sehe ich mich hier in einer Generationen-Vermittler-Rolle.“

LK Mistelbach setzt erfolgreichen weg fort

Lob teilt auch der ärztliche Direktor des LK Mistelbach, Christian Cebulla, aus: „Mit Primaria Milana Unterweger-Jocic können wir unseren erfolgreichen Weg fortsetzen, um eine der besten Kinderabteilungen in Niederösterreich zu bleiben.“ Konrad Kogler, Vorstand der Landesgesundheitsagentur, und Katja Sacher, Geschäftsführerin der Gesundheit Weinviertel GmbH, heben die zahlreichen Qualifikationen sowie den großen Erfahrungsschatz der Kinderärztin hervor. „Mit ihrer insgesamt hohen Kompetenz wird sie den Anforderungen an dieses Primariat absolut gerecht."

