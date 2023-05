Marchfeldtag: Die Region zeigte ihre Sonnenseiten in Wien

„Wir sind schon eine viertel Stunde zu spät“, eröffnete Moderator Clemens Reinsperger den letzten Tag des Weinviertel-Fests am Hof in Wien. Nachsatz: „Fürs erste Achtl!“

Das Weinviertel präsentierte seine kulinarischen Schmankerln, seine kulturellen Angebote und Ausflugsziele drei Tage lang in der Bundeshauptstadt. Weinviertel-Tourismus-Chef Hannes Steinacker sah man die Freude über die gelungene Veranstaltung an: „Ich bin superhappy, dass sich heuer das gesamte Weinviertel in den vergangenen Tagen einem so großen Publikum präsentiert hat.“ Froh ist er auch darüber, dass der Wettergott auf der Seite der Weinviertler war: „Am Dienstag hat es geregnet, am Samstag soll es regnen. Wir haben eine Punktlandung gemacht.“

„Das Wetter ist super, der Platz ist bummvoll“, genoss Landtagspräsident Karl Wilfing vor dem Bieranstich den Anblick von der Bühne hinunter in die Menschenmenge. Der Hof war an allen drei Tagen voll, „das Weinviertel wurde von den Wienern mit viel Freude empfangen“, ist Wilfing stolz. Als „Kämpfer fürs Marchfeld“, stellte Reinsperger den Gänserndorfer Landtagsabgeordneten René Lobner vor. „Es ist ein wundervolles Bild, zu sehen, wie viele Leute aus der Heimat gekommen sind.“ Seit Mittwoch sei die Stimmung bestens. „Heute bin ich wunschlos glücklich“, dachte der Abgeordnete daran, zu welcher Größe sich das Fest, das als Marchfeldtag in Wien begonnen hatte, bis heute entwickelt hat. Dem stimmte Erika Geier zu: „Heuer sind mehr Leute am Platz, als im Vorjahr. Die Stimmung ist genial“, war die Unternehmerin froh, dass sie zu jenen gehören durfte, die sich in den etwa 30 Hütten Am Hof präsentieren durfte.

Die Tische unter den Weinviertel-Schirmen in orange waren seit dem frühen Vormittag voll besetzt. Die Gäste informierten sich gern über Kellergassenführungen oder die Ausflugsziele in den verschiedenen Bezirken. Beeindruckt waren sie von der Produktvielfalt der Korn- und Gemüsekammer Österreichs. Neben Klassikern wie frischem Spargel, Leberkäs‘ oder gebackene Blunzen gab es auch allerlei Spezialitäten zu entdecken, etwa Leberkäse mit Weinviertler Weinbergschnecken. Außerdem genossen die Besucher die Gastlichkeit der Winzer, die ihre Weine, aber auch Traubensaft und Frizzante ausschenkten. Schnaps und Bier gab’s ebenfalls in den Hütten zu finden. Für beste Stimmung sorgte nicht nur der Wilde Kaiser als Moderator, sondern auch viele Ensembles und Musikgruppen, die ihr Können bis weit nach Sonnenuntergang hören ließen.

In Ambiente fühlten sich aber nicht nur die vielen Weinviertler wohl, die nach Wien gereist waren, sondern auch die Wiener selbst. Das Fazit einer Besucherin: „Wir waren auch beim Steirerfrühling. Aber hier ist es schöner.“

Vollbild Von Mittwoch bis Freitag verwandelte sich der Platz „Am Hof" in Wien in ein riesiges Weinviertel-Dorf.

