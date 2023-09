Mit Jahresende Zu alt: Gänserndorfer Frauenarzt verliert seinen Kassenvertrag

Der beliebte Frauenarzt Peter Bruck praktiziert seit 1989 in seiner Ordination in Gänserndorf. Foto: NÖN-Archiv

M it 70 Jahren ist der überwiegende Teil der Österreicher schon mindestens fünf Jahre in Pension. Bei selbstständigen Ärzten sieht es da schon anders aus. Auch der Gänserndorfer Frauenarzt Peter Bruck will mit 70 noch ein paar berufliche Jahre dranhängen. Das darf er natürlich - aber ohne Kassenvertrag.