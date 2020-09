Der schlechte Empfang mit dem Handy ist in Blumenthal schon seit Jahren Thema. Allerdings wohnen in der kleinen Ortschaft zwischen Loidesthal und Kettlasbrunn keine 200 Einwohner. Bisher hat sich daher kein Betreiber gefunden, der es lohnend fand, hier einen Mobilfunkmast zu errichten.

Mit der Firma Drei konnte Bürgermeister Helmut Doschek (ÖVP) allerdings eine Einigung erzielen: Die Stadtgemeinde führte die Grabungsarbeiten durch, Drei errichtete die Sendeanlage. Wir hatten berichtet:

Mobilfunk-Ausbau Blumenthaler Funkloch ist Geschichte

Somit hielt in Blumenthal somit der Mobilfunk Einzug, Stadtchef Doschek konnte sich noch während der Intensivphase der Coronakrise bei einer Fahrt durch den Ort über vollen Empfang freuen und den ersten Anruf aus der Katastralgemeinde tätigen. Die Festnetz-Telefone werden nun auch hier langsam aber sicher aufhören zu klingeln.

Schon im Herbst des Vorjahres konnte Drei durch eine Unterschriftenaktion nämlich die benötigten Stimmen für die Errichtung des Mastes sammeln. Nun steht den Blumenthalern ein besonderes Angebot zur Verfügung: Bei Neuanmeldung erhalten Kunden gratis ein Tablet zum Vertrag.

Vergangenen Freitag stand dann die offizielle Inbetriebnahme der Mobilfunkanlage in Blumenthal auf dem Programm: Im Gasthaus Wöber wurde gefeiert, wobei Bürgermeister Doschek voller Freude verkündete, dass es an diesem Tag neben Wurst und Bier auch vollen Empfang gibt. Die Kooperation mit Drei hob Doschek als vorbildlich hervor. Der Stadtchef hofft, in ähnlicher Weise noch öfter mit der Firma zusammenarbeiten zu können.