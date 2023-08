Neuer Radweg verbindet Raasdorf mit Wien

Der neue 2,5 Meter breite Radweg verbindet mit einer Länge von 1,5 km entlang der Landesstraße die Gemeinde mit dem Wiener Radwegenetz und bildet neben den Bahnverbindungen eine weitere komfortable Möglichkeit, umweltfreundlich unterwegs zu sein.

Der Weg wird neben der Straße auf einer eigenen Trasse geführt, das erhöht die Sicherheit der Radler. Durch die Unterstützung der Höheren Bundeslehr- und Forschungsanstalt für Gartenbau (HBLFA) und den Österreichische Bundesgärten war es möglich. im ersten Abschnitt der Strecke 25 Hainbuchen zu pflanzen. Die Bäume müssen nun kräftig und regelmäßig gegossen werden, damit sie die erste Zeit im heißen Marchfeld überstehen und langfristig den Rad- und Autofahrenden Schatten spenden und Orientierung geben.

Der Radweg wird im Abstand von 3 Metern von der Fahrbahn errichtet. Das entspricht den Vorgaben des Straßenbaus und erlaubt es, auch am Rest der Strecke Bäume zu pflanzen. So kann die ehemalige Allee nach Wien in den nächsten Jahren wieder zum Leben erweckt werden.

Die Fertigstellung des Radweges auf Raasdorfer Gemeindegebiet soll Anfang September erfolgen. Seitens der Stadt Wien wird das Anschlussstück zum Radweg nach Breitenlee im September gebaut.