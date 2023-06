Groß-Enzersdorf hat jetzt einen Plan für den Verkehr

„Was lange währt, wird endlich gut“, meint Grünen-Mobilitätsstadtrat Andras Vanek. Gemeint ist die Endfassung des von den Verkehrsplanern von Schneider Consult gemeinsam mit der Steuerungsgruppe der Stadtgemeinde und Eingaben von Bürgern – fast 800 hatten im Vorjahr an einer Onlinebefragung teilgenommen – und der Radlobby Groß-Enzersdorf erstellten Mobilitätskonzepts.

Die Aula der Neuen Mittelschule war gut gefüllt. Vanek konnte mehr Interessierte als zur Zwischenpräsentation vor fast genau einem Jahr begrüßen, Inhalt und Ziele waren aber weitgehend gleich geblieben: Das Umsteigen auf den Öffentlichen Verkehr attraktiver machen, den Fußgänger- und Radfahreranteil erhöhen und auch die Effizienz im Individualverkehr steigern. Insgesamt 40 konkrete Maßnahmen werden im Konzept empfohlen.

Etwa eine Park&Ride-Anlage an der B3 vor der Wiener Stadtgrenze, die Stärkung der Radachsen, dabei die Entschärfung neuralgischer Punkte wie etwa die Kreuzung B3/Neu-Oberhausen oder das derzeitige abrupte Radwegende beim Hans-Kudlich-Ring. Für Fußgänger bedürfe es mehrerer gesicherter Querungsmöglichkeiten der B3.

„Chaos der Elterntaxis“ soll gelöst werden

Ein weiteres großes Thema waren Schulstraßen, um das Chaos der Elterntaxis vor den Schulen zu lösen. Die vielfach gewünschte Verkehrsberuhigung des Stadtzentrums bedeute schon weit mehr Aufwand, bedauert Vanek. Dazu wurden Begegnungszonen rund um Kirchenplatz und in der Elisabethstraße vorgeschlagen. So manche interessierte Gäste zeigten da auch ihren Unmut, das meiste hätten sie schon vor Jahrzehnten gehört, geschehen sei nichts. Doch die Verkehrsplaner mahnten zur Geduld: Wenn von all den Vorschlägen in den nächsten zehn Jahren nur die Hälfte realisiert werden könne, sei das schon viel. Viele Verkehrskonzepte könne man schubladisieren, aber auch immer wieder ausgraben, denn Verkehrsplanung sei langwierig und mit vielen Widerständen konfrontiert.

Vanek kontert: „Damit wir hier nicht nur für die Schublade produzieren, müssen wir dafür auch Budget und Mut zur Umsetzung aufbringen.“ Und er versprach gleich ein Projekt: „Konkret starten in Kürze die Bauarbeiten für die verkehrsberuhigte Mühlleitnerstraße. Die soll Pilotprojekt für zukünftige Straßengestaltung sein.“

Dazu kommen aber auch Wünsche an Bund und Land: „Wir haben die großen Projekte, die wir nicht in unserer Hand haben wie Überlandstraßenbahn, S-80-Verlängerung, Radweg nach Raasdorf und Umfahrung Groß-Enzersdorf im Paket drinnen“, so Vanek, „weil wir hoffen, damit bei den zuständigen Stellen mehr Druck machen zu können, wenn wir klarlegen, dass diese Teil eines Gesamtkonzepts sind“.