Digitale Tafeln für die Lasseer Volksschüler

Die Bedeutung von Medien in der Lebenswelt von Kindern ist in der heutigen Zeit stetig gewachsen. Immer mehr Kinder sind von klein auf von digitalen Geräten und Medien umgeben. Die Volksschule Lassee erkennt diese Entwicklung und hat es sich zum Ziel gesetzt, die Bildung der Schüler an ihre Lebenswelt anzupassen.

Im Schuljahr 2023/24 wurde die Volksschule aufgrund ihrer herausragenden Leistungen zur digitalen und informatischen Bildung erneut zur „education Expert.Schule“ ernannt. Dies unterstreicht die erfolgreiche Integration digitaler Medien und Technologien in den Schulalltag. Ein Beispiel hierfür ist die unverbindliche Übung „Digitales Lernen“ für Schüler der vierten Klasse.

Dieses Fach bereitet die Kinder optimal auf die Anforderungen der weiterführenden Schule vor und vermittelt ihnen nicht nur einen sicheren Umgang mit digitalen Geräten, sondern auch die Nutzung von Software und Internet für schulisches Lernen. Im Zuge der kontinuierlichen Weiterentwicklung des digitalen Bildungskonzepts hat die Gemeinde Lassee im neuen Schuljahr interaktive Whiteboards für die ersten und zweiten Klassen angeschafft. Diese digitalen Tafeln eröffnen den Lehrkräften neue Möglichkeiten, den Unterricht interaktiver zu gestalten. Die Schüler können so aktiv am Lernprozess teilnehmen und von den vielfältigen Möglichkeiten des digitalen Lernens profitieren.