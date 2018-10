Eigentlich war sie im Jänner nur des Feierns wegen auf dem 75. Niederösterreichischen Bauernbundball im Austria Center Vienna. Ein nicht ganz ernst genommenes „Bewerbungsfoto“ öffnete der Auersthalerin Kerstin Mayer dort aber eine Tür, die sich nicht jeden Tag und schon gar nicht für jeden öffnet. Neun Monate später lacht die 24-Jährige nämlich aus dem neuen, für das Jahr 2019 produzierten, Jungbauernkalender, der vergangenen Donnerstag im Wiener Szenelokal „Club Schwarzenberg“ der Öffentlichkeit präsentiert wurde.

„Ich hab da einfach nur spaßhalber mitgemacht“, erinnert sich Mayer an den Jänner, „wir waren sicher zehn Leute, sind alle hingegangen und jeder hat so ein Foto gemacht. Wir haben überhaupt nicht damit gerechnet, dass da irgendwer genommen wird.“

Ziel: Karriere als Veterinärmedizinerin

Im April kam dann plötzlich eine Einladung zum Live-Casting, wo weitere Fotos geschossen wurden. Mayers Eindruck, dass sich nicht mehr ergeben würde, als eine „nette Erfahrung“, verstärkte sich nur noch: „Da waren so viele hübsche Mädls, das war ein Wahnsinn. Insgesamt bewerben sich da, glaube ich, 1.300 Leute oder so. Aber dann haben sie wirklich angerufen und gesagt, sie nehmen mich. Und ja, ich hab mich voll gefreut.“

Das tatsächliche Shooting für das Bild zum Monat Mai fand in Wien statt, in einer Gurkenplantage im Glashaus. Die Auersthaler mimte eine Bäuerin bei der Ernte, zieht gerade Kisten durch den Raum. „Da drin war es so heiß, aber es hat voll Spaß gemacht“, lacht die junge Dame, die neben der schönen Schale übrigens auch einiges im Kopf hat.

Die 24-Jährige studiert Veterinärmedizin, im kommenden Jahr will sie als Magistra abschließen. Schluss soll dann allerdings noch nicht sein, Mayer will noch ein Doktorrat anhängen: „Und langfristig möchte ich mich einmal selbstständig machen.“