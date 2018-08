„Gegen besseres Wissen wurde hier ein Risiko eingegangen“, sagt Helmut Wenzel aus Raggendorf zum Einsturz der Morandi-Brücke in Genua. Wenn es um die Konstruktion und den Erhalt von baulichen Strukturen geht, ist er einer der Besten seines Fachs, denn er zählt zu den zehn bekanntesten Brücken-Experten weltweit.

Lebt in Raggendorf und arbeitet auf der ganzen Welt: Zivilingenieur Helmut Wenzel. | privat

Vergangene Woche war er daher viel zitierter Fachmann in diversen Medien und etwa bei ZIB2-Anchorman Armin Wolf zu Gast. „Der ORF kennt mich aus früheren Beiträgen. Immer wenn etwas passiert, werde ich gefragt“, so Wenzel im NÖN-Gespräch. Sein eigenes Portfolio: beeindruckend.

Die Beška-Brücke in Serbien – die längste Donau-Überfahrt überhaupt –, eine erdbeben- und hurrikansichere Schrägseilbrücke in Costa Rica, die Haliç-Brücke, die über das Goldene Horn von Istanbul führt – und auch die Dachkonstruktion des Wiener Ernst-Happel-Stadions: An all diesen und noch vielen Projekten mehr wirkte Wenzel „als Planer, Prüfer oder Risikomanager“ mit.

Was ist in Genua schiefgelaufen? „Der Einsturz ist auf eine Fehleinschätzung des Risikos zurückzuführen. Dieses wurde zur Gewinnoptimierung eingegangen.“ War auch „Pech“ im Spiel? „Nur insofern, als mehrere ungünstige Umstände zusammenwirkten: schlechtes Design, Temperatursturz, ungünstiger Wind und Sanierungsarbeiten.“