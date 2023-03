Kleinvieh macht auch viel Mist

Seit zwei Jahren ist eine Gruppe rund um die grüne Gemeinderätin Margit Huber dabei, kleine Waldstücke oder Windschützgürtel vom Müll zu befreien. Die engagierten Mistsammler opfern dabei fast wöchentlich zwei bis drei Stunden.

Im vergangenen Jahr wurde etwa ein Windschutzgürtel an der Rutzendorfer Straße von Grund auf gereinigt und dabei ein Berg von Konservendosen, Getränkeflaschen und sonstigem „Klumpert“ aus dem Gebüsch geholt. In der Vorwoche machte die Gruppe einen Lokalaugenschein, um festzustellen, wie viel Müll sich in einem Jahr erneut in genau diesem Windschutzgürtel angesammelt hat.

Das Ergebnis sei „erschütternd“ gewesen, so Margit Huber: „Eine in ihre Einzelteile zerlegte Garderobe, Teile eines Schreibtischs, eine Matratze und jede Menge Kleinmüll wurden nach nur einem Jahr schon wieder im selben Windschutzgürtel gefunden. Ein Teil davon, wie Plastikfolien oder Styropor, ist wohl Wind zuzuschreiben“, so Huber.

„Geschäfte und Baustellen sollten viel strenger kontrolliert werden, ob sie ihren Müll auch wirklich sichern.“ Und dass es immer noch Menschen gibt, die Müll oft anhängerweise in der Natur entsorgen anstatt im Altstoffsammelzentrum, sei für die Politikerin überhaupt völlig unverständlich. Jedenfalls: Dass Kleinvieh auch Mist macht, zeigte die enorme Menge von 13 großen und prall gefüllten Müllsäcken aus der letzten Woche.

