Das Museum für Ur- und Frühgeschichte, das 2020 mit dem Österreichischen Museumsgütesiegel ausgezeichnet wurde, ist eines von nur 39 von 700 niederösterreichischen Museen und Ausstellungshäusern, das diese höchste Qualitätsauszeichnung der ICOM (Österreichisches Nationalkomitee des International Council of Museums) und des Museumsbundes Österreichs führt. In wenigen Tagen wird das Gütesiegel offiziell verliehen.

Dass Haus wird von ehrenamtlichen Mitarbeitern geführt und liegt an der historischen Bernsteinstraße. Es zeigt – wohl einmalig in Europa – archäologische Gegenstände aus 30.000 Jahren Geschichte (von den Mammutjägern der späten Eiszeit, über die Römer- und Völkerwanderungszeit bis ins Späte Mittelalter), die alle im Raum Stillfried selbst gefunden wurden. Dort werden seit knapp 150 Jahren immer wieder Grabungen durchgeführt. Was erwartet die Besucher noch?

Steinwerkzeuge und Funde aus dem größten Elfenbeinschmuckfund Österreichs aus der Altsteinzeit.

Funde aus den Siedlungen der ersten Bauern- und Viehzüchter aus dem 6. Jahrtausend v. Chr.

Keramik und Metallgeräte aus der Bronzezeit.

Kerne kultivierter Weintrauben aus einer Abfallgrube der bronzezeitlichen Burg – der älteste Nachweis für Kulturwein in Österreich.

Zahlreiche römische und germanische Funde, die eindrucksvoll die Wechselbeziehungen zwischen Römern und Germanen in unmittelbarer Nähe der Nordgrenze des Römischen Reiches (Donaulimes) belegen.