Wie sah die Struktur eines typischen Weinviertler Dorfes aus? Das Museumsdorf Niedersulz – quasi ein Dorf im Dorf – bietet Einblick in den Alltag unserer Altvorderen.

Geschätzte 15 Quadratmeter misst die kleine Schusterwerkstatt, der Meister führte wohl zumeist Reparaturen durch. Ein neues Paar Schuhe war ein Luxusgut und es musste vor allem langlebig und praktisch sein. Die Wagnerei Halmschlag aus Hollabrunn war über Generationen in Familienbesitz und ist seit dem Vorjahr mit der Originaleinrichtung zu besichtigen, inklusive Schaukelpferd von Franz Halmschlag, das sogar eine eigene Vitrine bekam.

Anziehungspunkt besonders für die Kinder ist der lebende Bauernhof mit den kecken Ziegen und den beiden Eseln Pepino und Gustl. Hühner und Gänse gibt es natürlich auch. Die Tiere freuen sich auf Besucher. Nur füttern darf man sie nicht, sie werden sehr gut versorgt.

Ein Beispiel für eine der ältesten Bauformen in der Region ist der Streckhof aus Bad Pirawarth. Pferde spielten im Leben der Bauern eine wichtige Rolle, dem wird die Kummet-Ausstellung im Zwerchhof aus Drösing gerecht. Zum Einkaufen im „Vor-Supermarkt-Zeitalter“ ging man in die Greißlerei, wo es von Lebensmittel über Nägel bis zum Schmieröl alles gab, was nötig war. Die Greißlerei Pawelka aus Jedenspeigen fand im Museumsdorf einen würdigen Platz.

Die Dorfschule war nicht nur Unterrichtsraum, sondern auch Wohnung für den Dorflehrer. Hier gibt die Schule aus Gaiselberg Einblick, wie Unterricht mit Kreide und Tafel anstatt in Laptop-Klassen funktionierte. Unverzichtbar für ein Weinviertler Dorf ist das Dorfwirtshaus, im Museumsdorf in einem herrschaftlichen Jägerhaus aus Hohenau untergebracht.

Das Lokal im Museumsdorf bietet seinen Gästen kalte und warme Köstlichkeiten zur Stärkung nach einem Rundgang auf dem rund 22 Hektar großen Areal.