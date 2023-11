Niedersulz: Walter Frank löst Herbert Nowohradsky als Obmann ab

Nach neun Jahren als Obmann trat Herbert Nowohradsky nicht mehr zur Wahl des Vorstands der Freunde des Weinviertler Museumsdorfs Niedersulz an. Er hat in diesen eine Vielzahl an Projekten umgesetzt, nun ist es an der Zeit, sich anderen Dingen zu widmen: „Ich danke dem Museumsdorf für die ausgesprochen gute Zusammenarbeit während der vergangenen neun Jahre. Viele Projekte konnten umgesetzt werden, allen voran mein Herzensanliegen, die Bewahrung der Einrichtung der Greißlerei Pawelka aus Jedenspeigen, die nicht nur als meine Kindheitserinnerung weiterleben darf, sondern auch für nächste Generationen im Museumsdorf erlebbar geworden ist“, so Nowohradsky.

Man dürfe nicht vergessen: Die Mitglieder des Vereins können mitgestalten und leisten mit ihrem Beitrag einen wesentlichen Anteil zum Erhalt des Museumsdorfs. Nowohradsky weiter: „Besonders dankbar bin ich, dass alle Gemeinden, aus welchen ein Objekt im Museumsdorf stammt, als Mitglieder des Vereins gewonnen werden konnten.“

Christoph Mayer, Geschäftsführer des Museumsdorfs, sowie Veronika Plöckinger-Walenta, wissenschaftliche Leiterin, freuen sich, dass Herbert Nowohradsky weiterhin als Mitglied des Vorstands im Freundesverein verbleibt: „Wir danken Herbert Nowohradsky für sein langjähriges Engagement und die vielen Projekte, die unterstützt wurden. Beispielhaft zu nennen ist natürlich die Einrichtung der Greißlerei, aber auch die Restaurierung eines Harmoniums, eines Schlittens sowie zweier Dreschmaschinen waren wertvoll für das Museumsdorf, insbesondere die Erlebbarmachung von Kulturgeschichte. Wir wünschen ihm weiterhin alles Gute.“

Zum neuen Obmann des Vorstands wurde Walter Frank gewählt, der vor seiner Pensionierung als Notar in Zistersdorf tätig war: „Mich begeistert, dass das Weinviertler Museumsdorf Niedersulz lebt: Bei Veranstaltungen und Vermittlungsangeboten wird Geschichte lebendig, etwa, wenn Handwerk vorgeführt wird. Als Kellergassenführer waren die Presshäuser und Keller bisher mein Wohlfühlort. Nun ist es definitiv auch das Museumsdorf. Mein Ziel ist es, weiterhin Menschen fürs Museumsdorf zu begeistern. Vor allem jene aus der Region wissen zwar um den Kulturschatz vor ihrer Haustüre, haben ihn aber oft lange nicht mehr besucht.“