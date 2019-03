Auf die Schätze, fertig, los .

Beim Niederösterreichischen Museumstag am vergangenen Sonntag im Schloss Marchegg erhielten die Besucher Einblicke in laufende Digitalisierungsarbeiten im Bereich traditionelle Handwerks- und Mustersammlungen in Niederösterreich und der Slowakei sowie in das Interreg-Projekt „Treasures, Schätze aus Zentraleuropa'' und die Ausstellung „Auf die Schätze, fertig, los“.