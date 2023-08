Schloss Marchegg lockt mit zwei Open-Air-Highlights

Kulturliebhaber kommen am Wochenende im Schloss Marchegg voll auf ihre Kosten: Am Samstag, 19. August, steht zunächst mit Giuseppe Verdis „Nabucco“ eine der wohl berühmtesten Opern, die es gibt, am Programm und am Sonntag, 20. August, kommen mit Wolfgang Ambros und Gert Steinbäcker zwei Urgesteine des Austropop in den Schlosspark.

„Nabucco“, das dramatische Spiel um Liebe und Macht, wird mit prachtvollen Kostümen, einem imposanten Bühnenbild und zauberhafter Beleuchtung sowie über einhundert Mitwirkenden einzigartig in Szene gesetzt. Renommierte Solisten, der große Chor und das gefeierte Venezia Festival Orchestra musizieren unter der Leitung von Nayden Todorov. Er ist Leiter des Sofia Philharmonic Orchestras, des bekanntesten Orchester Bulgariens, und wurde vor Kurzem zum Kulturminister des Landes berufen.

Bis heute hat die Oper um das Streben des jüdischen Volkes nach Freiheit aus der babylonischen Gefangenschaft nichts an ihrer Beliebtheit verloren und rangiert mit ihren aufwirbelnden Massenszenen, grandiosen Melodien (unter anderem der „Gefangenenchor“, schon zu Lebzeiten Verdis die „heimliche italienische Nationalhymne“) und brillanten Arien in der Hitliste der populärsten Opern ganz oben. Giuseppe Verdis „Nabucco“ in der atemberaubenden Open-Air-Kulisse von Schloss Marchegg verspricht einen wunderbaren Opernabend unter Sternen.

Tags darauf kommen Austropop-Liebhaber auf ihre Kosten und werden beim Doppelkonzert von Ambros und Steinbäcker sicherlich den Großteil der Hits mitsingen können.