Die Geschicke der Niedersulzer Ortsmusikapelle liegen künftig in weiblichen Händen. Nach 20 Jahren als Obmann übergab Karl Bogenstorfer seine Funktion an Hanna Schwarz. Er selbst rückte in die zweite Reihe.

Die Neo-Obfrau legt viel Wert auf Tradition und Brauchtum: „Neben der Musik ist die gesellschaftliche Komponente sehr wichtig. Wir proben, planen und scherzen gemeinsam, verwirklichen neue Ideen“, sagt die Posaunistin.

Bogenstorfer erhielt zum „Abschied“ ein besonderes Geschenk: Ein Trommelbecken gespickt mit allerlei Fotos. Als Musiker am Schlagwerk und Stabführer bleibt der nunmehrige Altobmann dem Verein natürlich erhalten.