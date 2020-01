Musiker schwangen Tanzbein in Groß Schweinbarth .

Der Start in die Ballsaison gehört dem Musikverein – und dabei bewiesen die Musikanten, dass sie die Musik nicht nur im Ohr und in den Fingern, sondern auch in den Füßen haben. Sprich, die Tanzfläche war ebenso gut besucht wie der Ballsaal.