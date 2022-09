Musikfest in Marchegg Musiker luden zum Dämmerschoppen

Lesezeit: 3 Min ES Ernst Spet

E in voller Erfolg war der Dämmerschoppen des Musikvereins Marchegg/Breitensee im Anschluss an die Verleihung der Urkunde zur Aufnahme in die „Via Habsburg“ durch Karl Habsburg-Lothringen.