Kind & Karriere: Mutter sein, ist nicht einfach

Es gibt wohl keine Mutter, die sich nicht über Blumen oder selbstgemalte Bilder ihrer Kinder zum Muttertag freut. Die Mutter am zweiten Sonntag im Mai zum Essen auszuführen, gehört bei vielen ebenfalls dazu. Dennoch: Als berufstätige Mutter – heutzutage der Normalfall – lebt die Frau im ständigen Spannungsfeld zwischen Beruf und Kind. Sandra Roth aus Strasshof, Mitarbeiterin bei der OMV Austria, bringt es auf den Punkt: „Für mein Empfinden ist es eine große Herausforderung, diese beiden Welten unter einen Hut zu bringen. Man muss in allen Bereichen Abstriche machen und hat oft ein schlechtes Gewissen.“

„Arbeitet man länger, müssen die Kinder zurückstecken. Geht man pünktlich nach Hause, ist man gedanklich bei der Arbeit, die liegen geblieben ist“, führt Roth näher aus. Das seit der Corona-Pandemie vermehrt etablierte Homeoffice spart zwar Zeit, bringt den Frauen aber nicht mehr Freizeit. „Statt direkt nach der Arbeit in den Kindergarten zu eilen, kann man durchs Homeoffice noch schnell die Küche aufräumen“, sieht Roth den praktischen Nutzen.

Homeoffice ist im Handel kein Thema

Für Mitarbeiterinnen im Handel ist Homeoffice kein Thema. Uschi Hansy, Kassamitarbeiterin in einem Supermarkt in Gänserndorf,über die Herausforderungen: „Die Betreuungsmöglichkeiten für Kinder korrespondieren überhaupt nicht mit den Arbeitszeiten im Handel. Die Geschäfte sind teils bis 20 Uhr offen, das schafft kein Kindergarten.“ Was bleibt, ist Teilzeitarbeit, zeitweise über Jahre hinweg, was fatale Auswirkungen auf die Pension der Frauen hat. „Vor allem Alleinerzieherinnen trifft das besonders hart“, merkt Hansy kritisch an. Sie würde sich mehr Unterstützung vom Staat wünschen, was die Kinderbetreuung betrifft. Betriebskindergärten wären ideal, sind aber die Ausnahme.

Andrea Prenner-Sigmund, Chefin von Prenner Beerenkultur in Markgrafneusiedl und „Frau in der Wirtschaft“, sieht die Herausforderungen für unternehmerische Mütter ähnlich. „Kinder mit den Arbeitszeiten und Abendterminen in Einklang zu bringen, geht nur mit einem guten Netzwerk an Familie und Freunden. Mit öffentlichen Einrichtung ist das unmöglich – auch wenn die Kindergartenoffensive ein Schritt in die richtige Richtung ist.“

„Kinderbetreuungsangebot muss erweitert werden“

Alle drei Frauen sind sich einig: „Es fehlen flexible, qualitativ hochwertige Kinderbetreuungsstätten, Krippen für Kleinkinder sowie Sommer bzw. Ferien-Kinderbetreuung für Schulkinder – all das muss zudem leistbar sein.“ Roth reklamiert zudem auch noch Kinderärzte in der nahen Umgebung.

Teilzeit als Unternehmerin geht gar nicht. Prenner sieht hier die Partner gefordert. „Die Gleichstellung muss noch mehr gefördert, aber auch von der Frau gefordert werden. Es tut sicherlich der Beziehung der Männer zu den Kindern gut, wenn sie mehr Zeit miteinander verbringen, auch wenn die Kinder noch klein sind. Es ist heutzutage glücklicherweise gesellschaftlich schon stärker anerkannt, wenn sich die Männer einbringen.“

Die teilweise noch immer bestehende Meinung, dass die Frauen zu Hause bei den Kindern bleiben sollen, ist 2023 allerdings gestrig. Kinder und Berufsleben zu vereinbaren, muss möglich sein, um den Frauen wirtschaftliche Unabhängigkeit und eine ausreichende Pension im Alter zu ermöglichen. Auch das ist Muttertag – nicht nur einmal im Jahr.

„Egal, wie gut oder schlecht dein Tag in der Arbeit war, wenn du deine Kinder abholst, sie jubelnd und schreiend auf dich zugelaufen kommen und dir um den Hals fallen, dann ist alles andere Nebensache“, bringt es Roth auf den Punkt.

