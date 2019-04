Wie erst jetzt bekannt wurde, trieb am Osterwochenende ein unbekannter Täter in Groißenbrunn sein Unwesen. In nur einer Nacht brach er in fünf Wohnhäuser und ein Auto ein. Das Mysteriöse dabei: Der Kriminelle stahl kaum etwas.

Schindler Chefinspektor Gerald Reichl vom Bezirkspolizei-Kommando: „Vielleicht war er nur auf schnelles Bargeld aus.“

Gerald Reichl, Chef der Gänserndorfer Kriminaldienstgruppe, erklärt im NÖN-Gespräch: „Aus dem Auto nahm er ein Navigationsgerät mit, sonst nichts.“ Die Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Es konnten auch Spuren sichergestellt werden, die nun ausgewertet werden. Reichl abschließend: „Entweder handelt es sich um einen Spinner oder um einen Durchreisenden, der nur auf schnelles Bargeld aus war.“