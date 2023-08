Die letzten „Pestuka-Semmeln“ in Haringsee

„Es ist mir schwer gefallen, in der Nacht zum allerletzten Mal die Tür zur Backstube zu öffnen und in den frühen Morgenstunden den Backofen für immer abzudrehen, da musste ich auch einige Tränen verdrücken. Aber schon nach kurzer Zeit ist mir klar geworden, dass es die beste Entscheidung war“, so Lukas Pestuka, der am Montag seine Traditionsbäckerei zum letzten Mal öffnete. Nach 125 Jahren Familientradition übernimmt Erich Dürnsteiner das Geschäft in Haringsee und die Filiale in Orth.

Damit geht eine Ära zu Ende: Seit fünf Generationen lebte die Bäckerei Pestuka seit 1898 ihre Leidenschaft für Brot und Gebäck, die Tradition des Familienunternehmens zeigte sich auch in den Namen der Firmenchefs: Vier Generationen trugen den Namen Franz, erst der letzte Inhaber heißt Lukas.

Franz I. hatte sich – aus Ungarn kommend – in Haringsee niedergelassen, Sohn Franz II. – im Gründungsjahr der Bäckerei geboren – übernahm den Betrieb, verstarb aber schon mit 38 Jahren und übergab 1936 an Filius Franz III., der erst 20 Lenze zählte. Zu dieser Zeit wurde Teig noch von Hand geknetet, Maschinen gab es kaum. Er machte die Bäckerei in einer schwierigen Zeit in der Region bekannt und schaffte drei Backöfen an. Mit voller Leidenschaft stand er bis zu seinem 76. Lebensjahr fast täglich in der Backstube.

„Pestuka-Krapfen“ und „Kraftlackl“-Brotlaib

Nachfolger Franz IV. vergrößerte den Betrieb um die Filiale in Orth und die erste Semmelanlage. Auch der legendäre „Pestuka-Krapfen“ wurde von ihm „erfunden“. Weiters entsprang der beliebte „Kraftlackl“-Brotlaib seiner blühenden Kreativität. Seit 2015 war Lukas Pestuka am Ruder, er brachte die Pestuka-Backwaren in die regionalen Bauernläden und setzte noch stärker auf Regionalität: „Eier und Korn kamen von Marchfelder Bauern, das Mehl von einer Weinviertler Walzmühle.“

Lukas Pestuka beginnt nun Anfang Oktober bei der Bäckerei Weissensteiner in Bad Kleinkirchheim: „Dort habe ich bei Urlauben Freunde gefunden. Ich werde mit der Leitung der zwölf Filialen und der Schaubäckerei betraut sein.“ Bruder Alex und zwei weitere Mitarbeiter werden vom neuen Mieter Dürnsteiner, angestellt, die beiden Lehrlinge wurden von der Bäckerei Ströck übernommen.

Auch das Inventar wurde von Dürnsteiner gekauft. Dürnsteiner wird in Zukunft seine Backwaren, die in Bad Deutsch-Altenburg produziert werden in Haringsee und Orth verkaufen.