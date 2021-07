Bürgermeister, Vertreter der Wirtschaft und Schulen sowie Sponsoren und natürlich die Mitarbeiter des Rathauses fanden sich ein, um zu tun, was lange nicht ging: In angenehmer Atmosphäre persönliche Gespräche zu führen. Ein sichtlich entspannter ÖVP-Bürgermeister René Lobner ließ sich eine ausführliche Begrüßungsrede nicht nehmen. Und das, obwohl er den Tag in der Klinik für eine Stammzellenspende verbracht hatte. „Ich habe die Krankenschwester bezirzt, sie hat es mir erlaubt“, lachte Lobner.

Offensichtlich hat der Stadtchef auch den „Wettergott“ bezirzt, herrschte nach den vormittäglichen Regen doch herrliches Sonnenschein, der die Gäste zum Plaudern und Feiern animierte. Auf der Bühne der Sommerszene sorgte die „Mojo Blues Band“ mit ihrem unvergleichlichen Sound für beste Stimmung unter den Gästen. „Alles in allem ein sehr gelungener Abend“, so das Fazit der Sommerszene-Fans.

Die jungen Zillertaler bestreiten am kommenden Freitag den Trachtenabend (ab 19.30 Uhr). Am Samstag treten die Lokalmatadore „4 Non Plugged“ auf (ab 19.30 Uhr), um die Besucher mit ihren Pop- und Rockklängen zu begeistern. Übrigens: Aufgrund der Sommerszene, die noch bis 21. August läuft, ist der Weg im Kulturhausgarten zwischen Bahnstraße und Jahngasse jeden Freitag und Samstag ab 17 Uhr gesperrt. Einen Eingang zur Sommerszene gibt es daher nur über die Bahnstraße.