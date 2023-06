Rätselraten: Wer wird neuer Bürgermeister von Zistersdorf?

Das Rätselraten, wer neuer ÖVP-Bürgermeister der Stadtgemeinde wird, geht weiter. Nach dem überraschenden Rücktritt von Helmut Doschek am 25. Mai und seinem Austritt aus der Partei (die NÖN berichtete exklusiv) kommt jeder der jetzt 18 schwarzen Mandatare in Frage. Vieles deutet aber darauf hin, dass Vizebürgermeister Elmar Schöberl das Rennen macht.

ÖVP-Vizebürgermeister Elmar Schöberl: Steigt er zum Stadtchef auf? Foto: Stadtgemeinde Zistersdorf

Obwohl er es öffentlich bestreitet, soll der Landwirt und Lehrer an der Landwirtschaftlichen Fachschule Mistelbach schon länger an Doscheks Sessel gesägt haben, glaubt man den Aussagen von Polit-Insidern. Gerüchten zufolge soll sich aber noch ein weiterer Mandatar für die Bürgermeisterwahl am 6. Juni in Stellung gebracht haben: Wolfgang Böhm, derzeit einfacher ÖVP-Gemeinderat, der hauptberuflich bei der EVN arbeitet.

Stillschweigeabkommen: Vor der Wahl soll nichts nach außen dringen

Weder Schöberl noch Böhm wollen sich aber im NÖN-Gespräch outen. Möglich wäre natürlich, dass Ersterer Stadtchef wird und Zweiterer dessen Vize. Fest steht auf jeden Fall, dass die ÖVP ein Stillschweigeabkommen getroffen hat. Vor der Wahl soll nichts nach außen dringen.

ÖVP-Gemeinderat Wolfgang Böhm: Wird er Vizebürgermeister? Foto: Stadtgemeinde Zistersdorf

Doschek selbst will vorerst auch nicht viel über die parteiinternen Querelen sagen, die seinen Rückzug veranlasst hatten: „Eine Schlammschlacht jetzt ergibt nicht viel Sinn. Das schadet nur der Gemeinde und ist nicht meine Intention.“ Es gebe eben einen „harten Teil in der ÖVP“, der mit Doschek und seinen Plänen für die Stadt nicht mithalten kann und will. Dieser Teil wolle keine großen Veränderungen und meine, dass Zistersdorf so bleiben soll wie es ist.

Auf der Gemeinde-Website wird Doschek schon als freier Mandatar angeführt - inkl. Tippfehler. Foto: Screenshot

Doscheks Schlusssatz im NÖN-Telefonat: „Offensichtlich gibt es eine neue Linie in der ÖVP und einen reaktionären Teil in der Fraktion, der das Kommando übernehmen will.“ Kurioses Detail am Rande: Der Noch-Bürgermeister wird auf der Gemeinde-Website bereits als freier Mandatar angeführt und steht auf der Liste der Gemeinderäte an letzter Stelle.