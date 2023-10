Dürnkruter Wasser ist nun wieder genießbar

Die gute Nachricht zuerst: Die Wasserversorgung der Dürnkruter Bevölkerung aus den Ortsleitungen ist seit Samstag wieder bedenkenlos möglich, alle Sicherheitsvorkehrungen wurden aufgehoben.

Zur Vorgeschichte: Bei einer Routineuntersuchung letzte Woche ergaben Analysen, dass das Wasser durch Enterokokken (es handelt sich dabei um Bakterien, die Infektionen auslösen können, Anm.) kontaminiert ist. Die EVN rief die Einwohner dazu auf, das Wasser vor dessen Genuss drei Minuten abzukochen. Oliver Sanin, der als Ansprechpartner für Fragen aus der Bevölkerung zur Verfügung stand, erklärt: „ Wir haben umgehend Maßnahmen ergriffen und mobile Desinfektionsstellen aufgestellt. Auch seien sogleich zahlreiche Kollegen in nach Dürnkrut gefahren, um die Bevölkerung zu informieren.“

Infotafeln und Zettel als Hinweis an die Bürger

Sie stellten Infotafeln auf und warfen Infoblätter in die Postkästen der Einwohner. Auch die Gemeinde habe sich sofort mit der EVN in Verbindung gesetzt, um Informationen für die Ortsbewohner zu erhalten. Die EVN stellte für die Gemeinde Wasser in Flaschen bereit, die bei der Feuerwehr abgeholt werden konnten. Sanin, dessen Nummer auf den Infoblättern stand, habe an die 80 Anrufe erhalten, die Anrufer seien durchwegs entspannt gewesen.

Stefan Zach, Pressesprecher der EVN, erklärt im NÖN-Gespräch: „EVN Wasser führt regelmäßig Wasseruntersuchungen durch, dabei werden bei Bedarf sofort Maßnahmen ergriffen. Wir forschen noch nach den Ursachen. Solange diese nicht gefunden sind, werden wir weiter chlorieren, damit niemand zu Schaden kommt.“

Zurzeit würden manche einen ganz leichten Chlorgeruch wahrnehmen, manchen falle dieser aber gar nicht auf. „Die häufigste Ursache einer solchen Verschmutzung sind Schäden an Leitungen durch Bauarbeiten. Da reicht es oft, wenn ein Bagger kurz gegen ein Rohr schlägt“, so Zach weiter. Die zweite Möglichkeit, nämlich, dass die Beschädigung durch Baumwurzeln entstanden sind, sei unwahrscheinlich. EVN Wasser versorgt die Gemeinde seit 2017, das Wasser wird aus Drösing hergeleitet.