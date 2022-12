Heizwerk in Deutsch-Wagram wird neu gebaut

Werbung

Der Schreck war groß, als am 1. Februar 2021 das Biomasse-Heizwerk in der Bockfließer Straße aufgrund einer Verpuffung mit einem lauten Knall in die Luft flog. Vier Feuerwehren waren damals im Einsatz. Die Anlage stand genau gegenüber dem Lindenhof, einer großen Wohnhausanlage. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Nun, nach knapp zwei Jahren, soll das Heizwerk wieder aufgebaut werden.

Die EVN Wärme GmbH hat um die gewerbebehördliche Genehmigung angesucht. Am Donnerstag, 12. Jänner, um 8.30 Uhr hat die Bezirkshauptmannschaft das Genehmigungsverfahren in Form einer mündlichen Verhandlung vor Ort anberaumt.

Wie üblich sind zu dieser Anrainer und betroffene Personen sowie deren Vertreter eingeladen. Ob das Heizwerk am vorgesehenen Ort wieder errichtet wird, ist von dieser Verhandlung und den Einwänden bzw. Einsprüchen abhängig. Fest steht auf jeden Fall: Der Aufbau der Anlage wäre für die Stadt und deren Energieunabhängigkeit enorm wichtig.

