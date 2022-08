Ein Fest im Zeichen des Knochens in Hauskirchen

Werbung

Groß war die Überraschung, als Karl Kolar im Juni 2020 bei Umbauarbeiten im Keller seines Hauses auf Überreste eines Menschen stieß (die NÖN berichtete mehrmals). „Der Knochen liegt inzwischen in einer Vitrine und ich habe eine Gedenktafel anfertigen lassen“, informiert Kolar nun.

Diese wird am Freitag, 26. August, um 16 Uhr an der Friedhofsmauer des Ortsfriedhofs Hauskirchen angebracht und in Anwesenheit des Bürgermeisters Helmut Arzt von Pfarrer Richard Maliga enthüllt und gesegnet.

Was genau hat es mit dem Knochen eigentlich auf sich? Nach der Untersuchung durch ein Radiokarboninstitut in Poznań (Polen), das Kolar mit der Analyse beauftragt hatte, stand nach einiger Zeit fest: Die Person, zu der dieser Knochen gehört, lebte etwa zwischen 1266 und 1326.

Diese Erkenntnis legte den Verdacht nahe, dass es sich dabei um einen Ritter handeln könnte, der an der Schlacht bei Dürnkrut und Jedenspeigen 1278 beteiligt war. Aber: Der anthropologische Befund von Karin Wiltschke-Schrotta vom Naturhistorischen Museum Wien zeichnete ein völlig anderes Bild: Es handelt sich um ein Knochenfragment eines sehr grazilen Individuums, vermutlich einer Frau, die zwischen dem 25. und 40. Lebensjahr verstarb.

„Der singulär aufgefundene Knochen und die Tierverbissspuren deuten auf eine Verschleppung des Knochens von einem bereits fortgeschrittenen verwesten, aber aus irgendeinem Grund offen liegenden Toten hin“, heißt es in dem Gutachten. Dass die Feier am 26. August stattfindet, ist kein Zufall: Genau an diesem Tag vor 744 Jahren fand die Schlacht bei Dürnkrut und Jedenspeigen statt – auch an einem Freitag.

