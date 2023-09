Rutzendorf: Plötzlich war der Bohrturm weg

Als die NÖN-Reporterin erst kürzlich und zufällig beim seit Kurzem berühmt gewordenen Bohrfeld der OMV in Rutzendorf vorbeiradelte, da fehlte etwas in der Landschaft: der Bohrturm. Nur mehr ein kleines Rohrstück inmitten des doch recht großen Feldes ist übrig geblieben.

Was geschieht nun? „Die OMV prüft derzeit verschiedene Optionen zur weiteren Erkundung und Entwicklung des Feldes“, schreibt die Presseabteilung. Eine vorläufige Bewertung deute auf potenziell förderbare Ressourcen von rund 48 TWh, das seien 28 Millionen Fass Öläquivalent, hin. „Nach der vollständigen Erschließung des Fundes erwartet die OMV, dass sich ihre Gasproduktion in Österreich um 50 Prozent erhöht.“ Ein toller Fund also, der vor ein paar Wochen auch medial groß gefeiert wurde. Umso mehr überraschen die nun wenig konkreten Angaben der OMV, wie es weitergehen soll.

Zu Beginn der Bohrung hat es noch geheißen, man baue möglichst schnell eine Leitung zur Gasstation in Aderklaa, wo das Gas dann aufbereitet werden soll.