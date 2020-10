Seit bekannt wurde, dass VP-Bürgermeister Herbert Stipanitz als Privatperson einen Bauplatz gekauft hatte, der für „Betreutes Wohnen“ vorgesehen war (die NÖN berichtete), ist die Gemeinde in Aufruhr. Er verteidigte den Kauf des Grundstückes mit Geldern eines anonymen Spenders. Die Angelegenheit gipfelte zuletzt in einem Frontalangriff an alle Gemeinderäte mittels anonymen Schreibens und in einer Aufsichtsbeschwerde der STS-Gemeinderatsfraktion an die Bezirkshauptmannschaft.

Martina Scharmitzer, geschäftsführende Gemeinderätin und Vorsitzende der STS-Opposition, führte als Begründung für die Aufsichtsbeschwerde die Verweigerung von Informationen zum Sachverhalt des Grundstücksankaufes an. STS möchte diverse Fragen geklärt haben. „Es geht unter anderem darum, ob Geldspenden vom Bürgermeister als Privatperson und Amtsträger angenommen werden dürfen, ohne den Gemeinderat zu informieren, ob es eine Treuhandvereinbarung gibt, ob der Bürgermeister als oberste Bauinstanz am eigenen Grundstück befangen ist bzw. ob der Gemeinderat die Übertragung des Grundstückes annehmen darf, ohne dass ihm der Ursprung der Geldmittel bekannt ist“, so Scharmitzer.

Anonymer Schreiber mit einem Rundumschlag

Schwere Beschuldigungen in Richtung Amtsmissbrauch und strafrechtliche Verfehlungen bezüglich der Zustimmung zur Umwidmung der Bauflächen für „Betreutes Wohnen“ erhob ein anonymer Verfasser in einem Schreiben, das an alle Gemeinderäte erging. Von laienhaften Verhalten und der gesetzlichen Pflicht, sich über alle Details zu informieren, ist darin die Rede. Der Verfasser fordert die Gemeinderäte auf, entweder zurückzutreten oder dem Bürgermeister das Misstrauen auszusprechen.

Schwerwiegende Vorwürfe, die sich FP-Gemeinderat Thomas Wiesinger nicht gefallen lässt. „Zum Zeitpunkt der Abstimmung über die Widmung war die FPÖ noch gar nicht im Gemeinderat vertreten“, so Wiesinger in seiner Aussendung. Er sieht die Lage des Grundstückes für den Widmungszweck als ungeeignet an. Und weiter: „Außer der Bürgermeisterpartei hat 2018 niemand der Umwidmung zugestimmt.“ Der Freiheitliche habe bereits des Öfteren den mangelnden Informationsfluss in den Sitzungen kritisiert.