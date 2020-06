Heftige Kritik an den Aussagen von VP-Bürgermeister Friedrich Quirgst übt !wir-Gemeinderat Ralph Hachmeister.

Konkret geht es um die Wortmeldung des Stadtchefs im Artikel „Marktplatz strahlt in neuem Glanz“ aus der Vorwoche:

Darin hieß es in einer indirekten Aussage, dass Quirgst das Projekt „gegen den Widerstand der Opposition“ mit der ÖVP-Mehrheit vorangetrieben habe (wir hatten berichtet, siehe hier) .

„Ohne diesen Widerstand hätten wir eine 3,5 Millionen teure Baustelle anstelle eines neuen Marktplatzes.“Hachmeisters Kritik

„Ohne den von Ihnen zitierten ,Widerstand der Opposition‘ hätte Deutsch-Wagram jetzt eine für die Stadt absolut unleistbare und völlig überdimensionierte 3,5 Millionen Euro teure Baustelle anstelle eines neuen, gelungenen und den Ortskern insgesamt aufwertenden Marktplatzes“, so Hachmeister.

Der Bürgermeister möge in den Beschlussfassungen nachlesen, denn die Oppositionsparteien hätten sich sowohl beim Bau als auch beim folgenden Finanzierungsbeschluss lediglich der Stimmen enthalten.

„Wenn der Widerstand also in Folge zu einem für die Stadtgemeinde insgesamt dann vertretbaren Kostenrahmen von rund 1,24 Millionen Euro geführt hat, dann wird auch künftig ,Widerstand der Opposition‘ im wahrtsten Sinne des Wortes stets zu erwarten und auch gefordert sein“, so Hacheister abschließend.

Stadtchef Quirgst kontert: „Das stimmt überhaupt nicht. Die !wir-Bürgerliste stimmte zuerst gegen die Neugestaltung im Zentrum (Gemeinderatssitzung vom 17. Oktober 2017) und in der Sitzung vom 31. Jänner 2019 auch gegen die Einsparungen und die Gestaltung in der jetzigen Form.“

Der Gemeinderat zog 2019 die Notbremse

Wie die NÖN berichtete, hatte der Gemeinderat diese Einsparungen beschlossen, weil sich nur eine Firma an der Ausschreibung beteiligte und deren Kostenvoranschlag um rund eine Million teuer gewesen wäre als ursprünglich angenommen.

Quirgst weiter: „Auch die Aufhebung der ursprünglichen Ausschreibung und die Einsparungen wurden von der ÖVP beantragt und gegen die Stimmen von !wir, der SPÖ und der FPÖ beschlossen.“ Es sei wie bei vielen Projekten der Stadt: Zuerst versuche man es mit allen Mitteln zu verhindern. Wenn dann daraus ein Vorzeigeprojekt geworden ist, wolle niemand je dagegen gewesen sein.

„Hachmeister sollte sich lieber besser erkundigen, wenn er als Neuling den Mund so voll nimmt“, kontert Quirgst die Behauptungen. Gerade das Zentrumsprojekt sei ein gutes Beispiel dafür, dass man große Projekte nur mit einer klaren Mehrheit umsetzen könne, insbesondere wenn die Opposition so gestrickt sei wie in Deutsch-Wagram.