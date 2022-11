Nach NÖ Landesausstellung: „Marchegg ist nicht wiederzuerkennen“

Der Abschluss der NÖ Landesausstellung, die das gesellschaftliche Leben im Bezirk seit Ende März geprägt hat, wurde in der Gänserndorfer Stadthalle gefeiert. Dort war die Euphorie spürbar, die die Landesausstellung, die unter dem Motto „Marchfeld Geheimnisse“ stand, freigesetzt hatte. „Die Landesausstellung war nur die Pflicht, jetzt kommt die Kür“, ist Weinviertel-Tourismus-Chef Hannes Steinacker, dass das die Stadt Marchegg und die gesamte Region Marchfeld sicher weiterhin gut entwickeln werden.

„Wir waren touristisch eine graue Maus“, bringt es einer der 58 Regionspartner in einem Image-Video, das den vielen Gästen gezeigt wurde, auf den Punkt. Diese Zeiten sind nun vorbei. „Wer seit über einem Jahr nicht in Marchegg war, der wird’s nicht wiedererkennen“, ist Marcheggs Bürgermeister Gernot Haupt überzeugt.

Abgesehen vom sanierten Schloss Marchegg, wurde zum Beispiel der Kirchenplatz erneuert, das Wienertor sei zu einem kleinen Wahrzeichen geworden. Unzählige weitere Projekte wurden im Zuge der Landesausstellung in der Stadt umgesetzt. „Die Aufbruchsstimmung ist da. Viele Besucher haben gesagt, sie wollen gerne wiederkommen. Diesen Schwung wollen wir mitnehmen“, strahlt Haupt.

Schlösser als touristische Juwelen der Region

„Der Radtourismus wächst am meisten“, spricht Weinviertel-Tourismus-Chef Hannes Steinacker eine wichtige Sparte für Marchegg an. Immerhin führe ein „schönes Stück des Iron Curtain Trails durch das Marchfeld“, wie Steinacker betont. Durch die neue Radbrücke „VysoMarch“ in Marchegg sei hier eine weitere Attraktion geschaffen worden.

Die vielen Schlösser seien ein „Juwel, das wir weiter pflegen werden“, spricht er den kulturellen Aspekt an. Ein dritter wichtiger Faktor für die Entwicklung des Tourismus sei gerade im Marchfeld auch die Natur. „Es sind hier nicht nur die Störche, es ist so viel mehr.“ Das große Ziel sei es, die Besucher für längere Zeit an die Region zu binden.

Potenzial der Region Marchfeld liegt auf der Straße

Stichwort Störche: „Die waren sehr begeistert von den vielen Besuchern“, scherzte „Schlossherr“ Andreas Pataki, Geschäftsführer der Schloss Marchegg GmbH. Für die Besucher waren die über 100 Jungstörche natürlich ein Spektakel. Die Naturvermittlungen seien sehr gut angenommen worden, spricht Pataki von 10.000 Besuchern. Im Schloss wird nun weiter umgebaut, bis Ende April werden die Arbeiten abgeschlossen sein, denn dann steht eine neue Ausstellung auf dem Programm. Großes Thema sind 2023 auch Hochzeiten um und ums Schloss.

Es sei auf jeden Fall die richtige Entscheiden gewesen, sich um die NÖ Landesausstellung zu bewerben, betont René Lobner, Obmann der Region Marchfeld. Das Marchfeld habe immer schon Potenzial gehabt. „Es liegt auf der Straße“, meint der Landtagsabgeordnete mit Blick auf die geographische Lage der Region zwischen den beiden Metropolen Wien und Bratislava.

In den Marchfeld-Gemeinden seien viele tolle Projekte umgesetzt worden. „Wir haben Lunte gerochen“, betont auch er, dass in der Region touristisch in Zukunft noch einiges tun werde. Dank der NÖ Landesausstellung „wissen wir, was wir können und wir wissen, was wir haben“.

„Landesausstellung ist nur das Vorprogramm“

Wie sich die Landesausstellung in Marchegg in den Reigen der bisherigen Landesausstellungen einreihe, wollte Moderatorin Kathrin Körber von Projektleiter Guido Wirth wissen. „Sensationell“, lautete seine Antwort. Er war ebenfalls begeistert, was durch die NÖ Landesausstellung, die an 233 Tagen geöffnet war, alles möglich geworden ist. Für ihn ist klar: „Die Landesausstellung ist nur das Vorprogramm.“

Das bestätigt Landtagspräsident Karl Wilfing: „Die niederösterreichische Landesausstellung ist die größte regionale Entwicklungsinitiative, die wir haben.“ Dabei blickt er auf Krems, Mistelbach oder Carnuntum, und natürlich nach Poysdorf, wo 2013 die Landesausstellung ausgerichtet wurde. Seitdem haben sich dort die Nächtigungen von 20.000 auf 40.000 verdoppelt.

"Seid stolz auf die 146.000 Besucher!"

Wilfing ist außerdem sicher, dass längst nicht alle Geheimnisse des Marchfelds gelüftet worden sind: „Ein Geheimnis, das offen bleibt: Voriges Jahr hat Johanna Mikl-Leitner mit den Gelsen Gespräche geführt, damit sie in der Slowakei bleiben. Nächstes Jahr wird René Lobner die Gespräche führen“, kündigte er scherzhaft an.

Selbst ein Zwischenruf aus dem Publikum, dass es die schlecht besuchteste Landesausstellung gewesen sei, nahm der Landtagspräsident gelassen hin und reagiert prompt: „Das stimmt einfach nicht!“ Wird eine Landesausstellung an zwei Schauplätzen ausgerichtet, dann werden die Besucher an jedem Ort extra gezählt und am Ende addiert. Pro Ort wurden durchschnittlich 150.000 Besucher gezählt, weiß der Landtagspräsident. In Marchegg kam erschwerend hinzu, dass die Landesausstellung während der Pandemie gestartet wurde und der 24. Februar, der Beginn des Ukraine-Kriegs, eine Zeitenwende einläutete. Darum: „Seid stolz auf die 146.000 Besucher, die sind sensationell!“, ließ sich Wilfing die Besucherzahl nicht schlecht reden.

„Irrer Event, als wir den Zuschlag bekommen haben“

Bevor Haupt die Landesausstellungs-Fackel an die Delegation aus dem Mostviertel übergab, war es Lobner wichtig, seinem Vorgänger als Obmann der Region Marchfeld auf der Bühne zu danken: Karl Grammanitsch sei es gewesen, der alles auf Schiene gebracht habe.

Immerhin wurde bereits zehn Jahre vor der Landesausstellung mit den Vorarbeiten begonnen. „Es war ein irrer Event, als wir den Zuschlag bekommen haben“, erinnert sich der ehemalige Lasseer Bürgermeister noch gut. Weil das Retzer Land eine „ordentliche Vorlage geliefert“ habe, haben sich die Marchfelder ins Zeug gehaut, um ihre Konkurrenten auszustechen.

„Sensationelle Arbeit“ im Hintergrund

Haupt bedankte sich ebenfalls bei „meiner tollen Mannschaft, die 24/7 gelaufen ist“. Und zwar nicht erst seit dem Startschuss Ende März, sondern schon in den Jahren davor. Lobner holte Markus Weindl und sein Team vom Regionalbüro vor den Vorhang: „Ihr habt sensationelle Arbeit geleistet und euch im Hintergrund um die großen und kleinen Dinge gekümmert.“

Bei der Fackelübergabe versprach Christian Haberhauer, Bürgermeister von Amstetten: „Wir werden die Erfolgsstory weiterführen.“

Die Marchegger Erfolgsstory klang jedenfalls typisch weinviertlerisch bei Wein, Bier, gutem Essen, schwungvoller Musik und bester Stimmung in der Gänserndorfer Stadthalle aus.

