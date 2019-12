NÖN Bürgerlisten-Chef Ebhart: „Das stinkt zum Himmel.“

Bürgerlisten-Chef Paul Ebhart liegt wieder im Clinch mit SP-Bürgermeister Ludwig Deltl. „Ursprünglich wäre vorgesehen gewesen, dass Zirkusse gratis in der Gemeinde plakatieren dürfen. Durch meinen Druck in der Vorstandssitzung wurde erreicht, dass sie einen Pauschalbetrag entrichten müssen“, so der Parteichef.

Trotzdem bestehe eine Ungleichbehandlung gegenüber örtlichen Vereinen, die nur in den Schaukästen affichieren dürfen, kritisiert Ebhart und fragt: „Hängt das damit zusammen, dass die SP-Wirtschaft ihren Auftakt für die Wirtschaftskammerwahlen im Zirkus feierte? Das stinkt zum Himmel!“

NOEN SP-Ortschef Deltl: „Zirkusse zahlen pauschal 88,80 Euro.“

SP-Ortschef Ludwig Deltl kontert: „Ich habe zu Beginn der jüngsten Sitzung den Antrag gestellt, dass Zirkusse, die im Ort gastieren, in der üblichen Form plakatieren dürfen.“

Sie müssen einen Beitrag von 88,80 Euro an die Gemeinde bezahlen. „Das ist genau so viel, als würden sie in allen montierten Schaukästen je ein Plakat aushängen.“ Die Wahlveranstaltung habe mit der Gemeinde nichts zu tun gehabt.