Ab ins Wasser: Regionalbad in Gänserndorf ist wieder geöffnet

Endlich darf Betriebsleiter und Bademeister Alex Gmeindl wieder Gäste ins Gänserndorfer Regionalbad hinein lassen: Jetzt kann wieder geschwommen und gesportelt werden.

Zur Erinnerung: Im Juli war eine Revision des Regionalbads geplant, die drei Wochen dauern sollte. Während dieser Zeit sollten die Becken gereinigt und Reparaturen vorgenommen werden. Doch die Firmen hielten, wie berichtet, den versprochenen Zeitplan nicht ein, weitere Baumängel kamen ans Tageslicht. So wurden aus den geplanten drei nun sieben Wochen, in denen das Bad geschlossen war.

Der Zeitdruck war groß, doch jetzt ist es geschafft: Als die NÖN in der Vorwoche im Regionalbad vorbeischaute, waren die Becken bereits gefüllt und wurden gerade aufgeheizt. „Es ist alles erledigt“, sagte Bürgermeister René Lobner, der bereits wieder zum Scherzen aufgelegt ist: „Das Bad erstrahlt wieder in neuem Glanz, sein Alter sieht man ihm gar nicht an.“ Das Regionalbad wurde nämlich erst vor zwei Jahren – kurz vor dem ersten Lockdown – eröffnet.

„Jetzt fehlt wirklich nur noch der Feinschliff“, zeigte sich Gmeindl ebenfalls erfreut, dass nur noch Reinigungsarbeiten auf der Tagesordnung standen, bevor der Betrieb wieder aufgenommen werden konnte. Er hofft, dass nun auch technische Gebrechen weniger werden, die vermutlich durch Verschmutzungen in Rohren ausgelöst wurden, die eigentlich zur Eröffnung 2020 hätten sauber sein sollen.

Zum Start in die Herbst-Badesaison wird der Regionaltag nachgeholt: Am Freitag, 16. September, erhalten jene Bürger der Gemeinden, die am Gänserndorfer Regionalbad beteiligt sind, freien Eintritt.

