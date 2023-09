Bezirks-FF: Lorenz Hummel soll neuer Vizechef werden

Der Rücktritt von Mannsdorfs Feuerwehr-Chef Markus Unger als stellvertretender Kommandant der Gänserndorfer Bezirksfeuerwehr sorgte für Aufsehen (die NÖN berichtete). Jetzt steht fest, wer Unger ersetzen soll: Deutsch-Wagrams FF-Chef Lorenz Hummel.

Auf diesen haben sich die vier Abschnittskommandanten geeinigt. Hummel soll beim nächsten Bezirks-FF-Tag, der in den kommenden Wochen über die Bühne gehen wird, gewählt werden. Für ihn muss natürlich die Mehrheit abstimmen, falls noch andere Personen bei der Wahl antreten.

Zur Erinnerung: Unger überwarf sich mit dem FF-Landeskommando und nahm daraufhin seinen Hut. Von Intrigen und einem unmoralischen Deal war die Rede – alles, um den von der Landes-FF ungeliebten Gänserndorfer FF-Bezirkschef Georg Schicker aus Marchegg loszuwerden.

Dieser sei in Ungnade gefallen, weil er seinen eigenen Weg bei der Beschaffung von Finanzmitteln für Feuerwehr-Ausrüstung gehe. So soll Schicker durch die Unterstützung der 44 Gemeinden des Bezirks jedes Jahr 200.000 Euro auf die Beine stellen, andere Bezirke in NÖ kämen lediglich auf 10.000. Zuletzt habe der erfolgreiche Unternehmer (Installateur und Rauchfangkehrer) 150.000 Euro teure Geräte für die FF aus eigener Tasche vorfinanziert.

Ruft Schickers Erfolg Neider auf den Plan?

Dies alles missfalle den anderen Bezirks-Kommandanten und dem NÖ-Landeskommando. Schickers Fleiß und Geschick, FF-Ausrüstung zum günstigsten Zeitpunkt anzukaufen, rufe Neider auf den Plan, heißt es aus gut informierten Kreisen. Für einen 375.000 Euro teuren Wechsellader hatte er selbst gehaftet. Der Kredit ist mittlerweile zurückgezahlt, der Wechsellader im Besitz der FF.

Das Landeskommando hält Schicker vor, dass sich dieser bei seinen Beschaffungsaktionen nicht an das entsprechende Landesgesetz halte – im Gegensatz zu allen anderen FF-Bezirkschefs. Das wiederum sei gefährlich, weil das Landeskommando rechtlich für die Bezirke verantwortlich sei.

2021 löste Unger (l.) Robert Jobst (r.) als Bezirkschef-Stellvertreter ab. Schicker (Mitte) hatte damit seinen eigenen Nachfolger gefunden. Foto: Spet

Aber auch im Bezirk Gänserndorf gibt es einen kleinen Kreis an Personen, die Schicker lieber heute als morgen abgesetzt wissen. So wurden zuletzt wieder zwei Gerüchte gestreut. Der FF-Bezirkschef zeige Interesse am Bernstein-Motel in Marchegg. Dabei ginge es um viel Geld. Außerdem soll Gänserndorfs Abschnittskommandant-Stellvertreter Christian Schantl überraschend in Schickers Firma gekündigt haben.

„Beides hat nichts mit der Feuerwehr zu tun“, erklärt Schicker im NÖN-Gespräch: „Wir sind ein großer Familienbetrieb und deshalb will ich das Motel für meine Tochter kaufen.“ Schantl wiederum habe ein lädiertes Knie, das operiert werden muss: „Wir haben uns einvernehmlich getrennt. Ich hoffe, dass er nach der OP und der Reha wieder zurückkommt.“

Schicker will übrigens bis zur kommenden Wahl 2026 im Amt bleiben: „Dann muss ein Jüngerer übernehmen.“ Geplant war, dass dies Unger tut. Vielleicht kommt dieser ja zurück, wenn es für ihn an der Zeit ist?