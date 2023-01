Lasseer Paar im Clinch mit Reisebüro

„TUI Proksch Reisen Gänserndorf glänzt mit Unfähigkeit – und das bei verdienten 9.000 Euro“, schreibt Julia Zavadil in einem wütenden E-Mail an die NÖN. Sie wollte mit ihrem Partner einen dreiwöchigen USA-Trip buchen, den sie vor zwei Jahren Corona-bedingt stornieren musste.

„Wir sind unterbesetzt!“, „Wir arbeiten bereits bis in die Nacht hinein!“, „Sie brauchen eigentlich nicht persönlich vorbeikommen, wir haben eh keine Zeit!“ – das soll vom Reisebüro als Antwort gekommen sein, als sie die Reise fixieren wollte. „Stimmt nicht“, kontert Gabriele Proksch vom Reisebüro: „Wenn ich geschrieben habe, dass wir untergehen vor Arbeit, dann deshalb, um mich zu entschuldigen, dass ich E-Mails um 23.58 Uhr schicke. Beim letzten Termin kam Zavadil eine Stunde zu spät und war sauer, dass ich einen Kunden betreute, der mittlerweile einen Termin bei mir hatte.“

„Es dauerte vier Monate bis zur Buchungsbestätigung, geprägt von Verzögerungen und Missverständnissen sowie unhöflichen E-Mails des Reiseveranstalters Dertour“, kritisiert Zavadil weiter. „Am 14. März habe ich Zavadil ersucht, den Reisetermin zu bestätigen, der hatte sich von April, Juli, Oktober, dann doch Juli immer wieder verschoben. Ohne Termin kann ich nicht buchen. Am 6. April haben wir die Buchung fixiert“, antwortet Proksch, gibt aber zu: „Es gab von Dertour teilweise falsche Aussagen – sofort nach Richtigstellung von Dertour habe ich Zavadil aber darüber verständigt.“

„Mussten Rückflüge um 1.000 Euro verfallen lassen“

„Schlussendlich wurde die Reise mit Hinweis auf die steigenden Flugpreise ins System geklopft, wobei nicht auf unsere Wünsche eingegangen wurde. Daher mussten wir die für uns nicht passenden Rückflüge am Ende verfallen lassen. Was sind schon 1.000 Euro heutzutage?“, moniert Zavadil. Das streitet Proksch ab: „Es war von Beginn an dieselbe Rundreise. Zavadil wollte die günstigsten Flüge, die ich ihr angeboten habe – und die sie bestätigt hat.“

Proksch: „Eine Umbuchung war nicht mehr möglich“

Ihre Version: „Die Kunden haben vor Ort am 20. Juli beschlossen, dass sie einen Tag länger in Los Angeles bleiben möchten, und mich gebeten, den Rückflug umzubuchen – laut Dertour war das aber nicht möglich, da bereits ein Teil des Flugtickets konsumiert wurde, die Kosten für einen neuen Rückflug wären aber bei über 1.230 Euro gelegen. Sie hat sich dann – ohne Rücksprache – selbst einen Rückflug gebucht.“

Außerdem sei laut Zavadil nach dem 15-stündigen Flug nach Los Angeles das versprochene Taxi nicht zum Flughafen gekommen, ein anderes Hotel ohne Frühstück sei angeboten worden. „Es gab auch keine Vorabinfo von Proksch zu den nicht im Preis inbegriffenen Koffern für einen Flug nach Hawaii“, so Zavadil. „Bei allen Angeboten, die übermittelt wurden, stand der Hinweis, dass bei Inlandsflügen kein Gepäck dabei ist“, wehrt sich Proksch.

„Unser Reklamationsmail wurde im September an TUI und Dertour gesandt – das Echo war enttäuschend: Beide berufen sich auf den anderen, ohne Fehler einzugestehen“, schließt Zavadil. Proksch sieht das anders: „Der Schaden ist großteils selbst verschuldet, für die Leistungen, die nicht wie gebucht geliefert wurden, also Transfer und Frühstück im Hotel, wurde eine Entschädigung über 400 Euro angeboten. Ich kann nicht irgendetwas ohne Absprache buchen und andere verantwortlich machen.“

