Bad Pirawarth: Gstaltner nun offiziell Bürgermeistein

Verena Gstaltner ist neue ÖVP-Bürgermeisterin der Gemeinde. Mit ihrer Wahl folgt sie Kurt Jantschitsch nach, der sich mit Ende Oktober aus seinen politischen Funktionen zurückzog (die NÖN berichtete). Franz Staudigl (ÖVP) rückte in den Gemeindevorstand nach. Der freigewordene ÖVP-Sitz im Ortsparlament ist nun mit dem 31-jährigen Lukas Huber besetzt.

Erwartungsvolle Stimmung im Sitzungssaal und eine für Bad Pirawarth ungewöhnlich hohe Besucherzahl bei der richtungsweisenden Gemeinderatssitzung. Vizebürgermeister Florian Lehner führte den Vorsitz und gelobte Lukas Huber als neues Mitglied des Gemeinderats an. Dann ging es zur Wahl der Bürgermeisterin. Zur Wahl stand das Mitglied des Gemeinderates und geschäftsführende Gemeinderätin Verena Gstaltner von der ÖVP.

Bei 16 anwesenden Gemeinderäten, davon zehn seitens ÖVP und sechs seitens SPÖ, entfielen zehn Stimmen auf Gstaltner. Sechs Stimmen waren ungültig. Die SPÖ-Gemeinderäte Martin Huber, Renate Kumpan und Bernhard Halbetel fehlten entschuldigt. Damit galt Gstaltner als gewählt. SPÖ-Fraktionsvorsitzender Ernst Friedl gratulierte der neuen Ortschefin.

Die nachfolgenden Nominierungen in die Verbände und die Kleinregion erfolgten einstimmig und per Handzeichen. Gstaltner wird Jantschitsch in den Gemeindewasserversorgungsverband Gaweinstal – Bad Pirawarth, den Gemeindeabwasserverband Oberer Weidenbach, den Weidenbach-Wasserverband, den Musikschulverband, den G.V.U. und die Kleinregion Südlichen Weinviertel nachfolgen.

Verena Gstaltner ist 46 Jahre und Mutter zweier Töchter im Alter von 16 und 19 Jahren. Ihre Tätigkeit als Ordinationsassistentin wird sie reduzieren, um sich ihrem neuen Amt entsprechend widmen zu können. Sie ist seit 2018 Mitglied des Gemeinderates und seit 2019 geschäftsführende Gemeinderätin. Der Ortspartei steht sie seit 2019 vor und seit 2021 ist sie Obfrau von „Wir Niederösterreicherinnen“.

Mit ihrer Wahl zur Bürgermeisterin erhöht sie die Anzahl der Frauen in diesem Amt im Bezirk auf sechs. Warum kanditierte sie? „Mir liegt meine Heimatgemeinde am Herzen, ich möchte etwas bewirken“, so Gstaltner im NÖN-Interview. Ihr Motto? „Nutze jede Chance, die dir das Leben bietet, und mach das Beste daraus.“ Im Anschluss wurde im Gasthaus Novakovic angestoßen.

