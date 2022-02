Jank nun Direktor an der HAK Gänserndorf

Mitten in der Pandemie, genauer am 1. November 2020, wurde der gebürtige Waldviertler Christoph Jank neuer Leiter der HAK Gänserndorf. Er löste damals Gerhard Antl ab, der in den Ruhestand wechselte. Bis jetzt war Jank provisorisch ernannter Schulleiter. Am 1. Dezember des Vorjahres erhielt er offiziell die Bestellung zum Direktor. Am 2. Februar bekam er die Bestellungsurkunde schließlich persönlich überreicht.

Jank hat Geografie und Spanisch studiert. Seit 2004 unterrichtet er an der HAK Gänserndorf, seit 2010 lebt er auch in der Bezirkshauptstadt.

