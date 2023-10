Protteser Norbert Schneider: „Die Musik macht alles wieder paletti“

NÖN: Gerade ist Ihr jüngstes Album herausgekommen, „Ollas Paletti“. Klingt das so optimistisch wie sein Titel?

Norbert Schneider: Für mich muss Musik immer aufbauend sein. Und ich will auch niemanden herunterholen, mit etwas Schwerem. Deshalb auch der Titel. Es ist ja die Musik, die alles wieder paletti macht.

Und doch geht's da ums Weggehen und Alleinbleiben, um Seifenblasen und Schlaftabletten, ums „am Sand“ und auch ums „hin“ sein. Hat es deshalb auch fünf Jahre gedauert?

Schneider: Ich schreib' ja meine Lieder selbst. Und es war nicht so, dass mir nix eingefallen wär'! Aber es ist einiges passiert, meine Eltern sind gestorben, meine Frau war krank ... Und ich hab' mich davor gedrückt. Jetzt bin ich wahnsinnig froh, dass ich das gemacht hab'!

Ihre Texte sind, wie schon auf den letzten vier Alben, im (Weinviertler) Dialekt. Wie passt denn der zum Blues?

Schneider: Ich hab' zwölf Jahre nur auf Englisch getextet. Und vor dem Dialekt hab' ich erst Schiss gehabt. Aber jetzt hängen mir die Leute an den Lippen. Und in die Bluesszene bin ich hineingeschlittert. In Prottes, wo ich herkomm', hat's außer mir keinen Gitarristen gegeben. Mein Lehrer in der Kindergartenschule hat mich dann mit Musik gefüttert. Und in Wien waren die Bluesmusiker die ersten, die ich hautnah kennengelernt hab'. Ich hab' mit allen Kapazundern gespielt, B. B. King, das war ein Riesending ...

Ein „Riesending“ war auch der Ö3-„Soundcheck“, den Sie 2010 gewonnen haben. Und Ihre Single „Take It Easy“, mit der Sie 15 Wochen in der Ö3-Hitparade - und das auch auf Platz 2 - waren. Also: ein echter Chartstürmer.

Schneider: Ich war' ja vorher in meiner Jazz- und Blues-Bubble. Und hab' geglaubt: Jetzt rennen sie mir die Tür ein. Genau das Gegenteil war der Fall. Und bei Sony, wo ich dann unter Vertrag war, bin ich mit wehenden Fahnen untergegangen.

"Die Anzüge hab' ich mir auch von den Bluesmusikern abgeschaut": Singer, Songwriter, Gitarrist, Arrangeur und Produzent Norbert Schneider am Cover seines jüngsten Albums "Ollas paletti". Foto: Verve / Universal Music

Ihr jüngstes Album haben Sie (wieder) selbst produziert. Und Ihre Band ist in dieser Besetzung auch neu.

Schneider: Es ist unglaublich, was ich für ein Glück hab', dass Tini Kainrath und Alex Horstmann mit mir singen ... Die Band ist frisch, und ich will das wachsen lassen. Und mir hat das Singen noch nie so Spaß gemacht wie jetzt, früher war das nur Beiwerk. Ich hab' eine fixe Vorstellung im Kopf, wie ich was will und wie was klingt. Da war glasklar, dass ich selbst produziere. Wir haben analog, auf ein 8-Spur-Tonbandgerät, aufgenommen. Das ist so ein Gegenmodell, das macht derartig viel - mit der Musik und mit den Musikern. Ich will das hören, ich mag Musik mit kleinen Unreinheiten. Und die Leute werden nicht aussterben, die sich für solche Musik interessieren.

Auch wenn die CDs vielleicht bald aussterben?

Schneider: Das ist eine dramatische Entwicklung. Aber natürlich müssen wir CDs machen! Und die Vinyl ist sowieso in die Höhe geschossen...

Und was machen Sie als Nächstes?

Schneider: Ich spiel' am 14. Oktober in der St. Pöltner Bühne im Hof, dann in Großschönau und in Strasshof, wo ich früher immer nur durchgefahren bin und dann doch zehn Jahre lang gewohnt hab' ... Das ist auch das erste Konzert, das ich mir selber ausgemacht hab', das ist so ein cooles Lokal mit einer kleinen Bühne und Platz für 110 Leute, und ich hab' einfach gefragt, ob sie nicht was machen wollen... Und das nächste ganz Große ist im Konzerthaus, am 19. Jänner, das ist unser jährlicher Gig, und da gibt's immer Stargäste...

Und wann kommt das nächste Album?

Schneider: Ich hoff, dass es nicht wieder fünf Jahre dauert [lacht]! Aber es fühlt sich nicht so an!