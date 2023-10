Groß-Enzersdorfer Schüler naschen jetzt „fair“

Rund 8,5 Kilogramm Schokolade werden pro Kopf in Österreich jedes Jahr vernascht. Doch wie steht es um die Herstellung dieses bittersüßen Genussmittels? In spielerischer Form wurden an der Groß-Enzersdorfer Otto-Glöckel-Schule die Hintergründe der beliebten Nascherei erforscht.

Südwind-Referentin Laura Jindrak ging gemeinsam mit den Schülern dem Thema auf den Grund: Wie schaut eine Rohkakaobohne aus und was ist Kakaobutter? Wie wird Schokolade überhaupt erzeugt und wer verdient bei der Produktion am meisten?

Laut einer Studie der Universität Chicago müssen allein in der Elfenbeinküste und Ghana immer noch etwa 1,5 Millionen Kinder unter schlimmen Bedingungen arbeiten. Beide Länder sind zusammen für 60 Prozent der globalen Kakaoproduktion verantwortlich und beliefern auch in Österreich die namhaften Marken. Da schafft nur das Achten das „Fairtrade“-Gütesiegel Abhilfe. Denn dabei wird für ökologisch und sozial fair produzierte Produkte gebürgt.