„Mit der Eröffnung der Elektro-Tankstelle haben wir einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung umweltfreundliche und somit moderne Gemeinde gesetzt“, freut sich VP-Gemeinderat Markus Nikowitsch, der das Projekt in Zusammenarbeit mit der Firma ETU umsetzen konnte. Vor einem Jahr wurde mit der Planung begonnnen. Die Idee war, eine E-Tankstelle in Zentrumsnähe mit ausreichend Ladekapazitäten so kostenschonend wie möglich anzusiedeln.