Stadt Zistersdorf rüstet sich für Energiewende

Mit ihren acht Katastralgemeinden zählt die Stadt Zistersdorf zu den ersten Pilotgemeinden Niederösterreichs, in denen eine Erneuerbare-Energie-Gemeinschaft umgesetzt werden soll. In der jüngsten Gemeinderatssitzung wurde einstimmig beschlossen, in Zukunft den Ausbau der Photovoltaikanlagen zu fördern. In einer Erneuerbaren-Energie-Gemeinschaft wird Strom sowohl lokal produziert als auch lokal verbraucht.

Mit einer Photovoltaikanlage kann man sich das in etwa so vorstellen: Wenn ein Teilnehmer mehr Strom produziert, als er in diesem Moment benötigt, kommt dieser automatisch anderen Ortseinwohnern zugute. Lange Übertragungswege von konventionell erzeugter Energie können somit vermieden werden. Der CO₂-Fußabdruck aller Beteiligten verringert sich dadurch maßgeblich. Zudem werden dadurch deutliche Kostensenkungen möglich.

„Die Schaffung einer Energiegemeinschaft in unserer Großgemeinde ist Teil unseres Maßnahmenpaketes. Erstmals werden sowohl Produzenten als auch Abnehmer von regionalem Ökostrom sowohl in puncto Nachhaltigkeit als auch auf finanzieller Ebene profitieren“, freut sich Bürgermeister Helmut Doschek.

Auch Amtsleiter Stefan Loibl unterstreicht die Wichtigkeit dieses Projektes: „Unser persönlicher Beitrag zum Umweltschutz und zur Energiewende ist ein wichtiger und richtiger Schritt. Jeder Einzelne kann sich risikolos beteiligen, in der Gesamtheit können wir hier einen großen Erfolg für die kommenden Generationen leisten.“ Weitere Informationen dazu sind auf www.zistersdorf.gv.at zu finden.

