Nagerplage Ollersdorfer in Angst vor Ratten

Vermutlich der Albtraum eines jeden Menschen: Eine Ratte kommt aus der Toilette. Foto: stock.adobe.com

I n der Ortschaft geht derzeit die Angst vor Ratten um. „Sollten diese in unser Haus oder in die Garage kommen, trifft mich der Schlag“, betonte eine aufgeregte Anruferin am NÖN-Telefon. Hat Ollersdorf ein Rattenproblem? „Nicht mehr“, erklärt Ortsvorsteher und SPÖ-Landtagsabgeordneter René Zonschits: „Die Gefahr ist mittlerweile gebannt.“

Was war passiert? Die gefräßigen Nager hatten sich zuletzt stark vermehrt. „Nicht nur in Ollersdorf, sondern im gesamten Angerner Gemeindegebiet“, weiß Vizebürgermeister Zonschits. Deshalb werden auch regelmäßig Rattenbekämpfungen durchgeführt: „Alle fünf Jahre in den Kanalanlagen und alle zehn Jahre gibt es eine große Aktion.“ Diese ging heuer über die Bühne. Ollersdorfs Ortsvorsteher René Zonschits: „Gefahr ist gebannt.“ Foto: Schindler Das heißt, eine externe Firma ging von Haus zu Haus und übergab den Bewohnern Fallen und Gift, die sie selbst auf ihren Grundstücken auslegen sollten. Zonschits: „Dies dürften einige Bewohner missverstanden haben. Das Hauptproblem, die Quelle der Rattenplage, hat die Firma bereits vor Wochen beseitigt.“ Das heißt: Die Kanäle sind schon länger nagerfrei. Es bestehe somit kein Grund mehr zur Besorgnis.