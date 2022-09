Neuer Nahversorger in Markgrafneusiedl ist eröffnet

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Die Zeit ohne Nahversorger ist in Markgrafneusiedl nun endlich vorbei: Martin Juric, der in Strasshof bereits "Aura Delikatessen" betreibt, hat einen Nah&Frisch-Markt eröffnet.

Beliefert wird dieser von Julius Kiennast, der auch - gemeinsam mit der Gemeinde - die Suche nach einem neuen Betreiber übernommen hatte. In den drei Monaten, in denen das Geschäft geschlossen war, wurde die Filiale, ebenfalls in Kooperation von Gemeinde und Kiennast, aufgefrischt.

Bürgermeister Franz Mathä atmet ob der Eröffnung auf, es sei sehr wichtig für die Gemeinde, wieder einen Nahversorger zu haben. Dieser wurde bereits am Eröffnungstag von der Bevölkerung sehr gut angekommen.

Der Nah&Frisch-Standort in Markgrafneusiedl punktet nämlich nicht nur mit einem vielfältigen Sortiment, die Filiale ist auch Post-Partner mit Lottoannahmestelle und Trafik und verfügt über eine gemütliche Sitzecke, die zum Plauschen bei Kaffee einlädt.

