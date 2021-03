Das Geschäft vereint die Versorgung mit Produkten des täglichen Bedarfs mit dem Angebot an Trafikwaren, Lotto-Toto und sogar Bankdienstleistungen. Post aufgeben können die Kunden ebenfalls.

Pächter hat sicher keiner gefunden, daher nimmt die Gemeinde die Nahversorgung selbst in die Hand. Die Ebenthaler Kommunal GmbH betreibt den neuen Landpartner. „Unser G´schäft“ heißt das Geschäft, der Arbeitstitel mutierte damit gleich zum Namen. Vier neue Arbeitsplätze wurden damit geschaffen.

„Unser G´schäft“ wird als „Nah und Frisch“-Markt in Kooperation mit Großhandelshaus Kienast betrieben. „Das Warenangebot umfasst neben der Feinkost-Insel und großzügig angelegter Frischezonen ein erweitertes Selbstbedienungssortiment speziell im Wurst- und Käsebereich – so gibt es rund 3.000 Artikel des täglichen Bedarfs“, berichtet der Geschäftsführer des Handelshauses Kienast, Julius Kienast. Ein eigener Bereich ist den regionalen Produkten gewidmet. Frisches Brot und Gebäck gibt es natürlich ebenfalls. Eine kleine Kaffee-Ecke mit acht Sitzplätzen lädt zum gemütlichen Zusammensitzen ein – wenn man wieder darf – wobei der Kaffeegenuss bei gutem Wetter auch in den Gastgarten verlegt werden kann.

Dem Obmann der Bundessparte Handel der Wirtschaftskammer war seine Freude deutlich anzusehen: „Es ist ein Glücksfall, in der derzeitigen Situation mal was aufsperren zu dürfen. Bitte nehmen Sie das Angebot an.“ Behindertenanwalt Hansjörg Hofer ist sicher: „Die Menschen wollen vor Ort einkaufen.“ Auch Ministerin Elisabeth Köstinger war vom Projekt beeindruckt: „Das Miteinander gibt den Gemeinden eine Zukunft. Die Begeisterung ist ansteckend und in diesen Zeiten einmal positiv zu sehen.“ Ein Leuchtturmprojekt nennt Köstinger das Ebenthaler G´schäft.

Der Reigen der Ehrengäste wurde komplettiert durch den Geschäftsführer der Monopolverwaltung, Hannes Hofer, die Vorstandsdirektorin von A1, Natascha Kantauer-Gansch, die Generaldirektorin der Österreichischen Lotterien, Bettina Glatz-Kremsner, und Gemeindebundpräsident Alfred Riedl. Alois Mondschein, als Leiter „Zentrales Post Partner Management“ aktiv am Projekt „Unser G´schäft“ beteiligt, moderierte und hatte gleich eine Frage an seinen Vorgesetzten, Post-Generaldirektor Georg Pölzl: „Sind sie zufrieden?“ Was dieser bejahte.

Rund 120.000 Euro nahm die Gemeinde für das Projekt in die Hand. ÖVP-Bürgermeister Christoph Veit dankte allen, die mitgewirkt haben. Seine Rede schloss der Ortschef mit einem sehr persönlichen Dank an seine Gattin, die ihn in den letzten Wochen und Monaten wohl eher selten gesehen hat: „Endlich darf ich jemanden küssen!“