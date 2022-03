Startschuss für den Interspar-Neubau in Gänserndorf

Jetzt kommt Bewegung in die Bude: Nach 26 Jahren sperrt der Eurospar in der Bodenzeile seine Pforten – nämlich diesen Freitagabend. Ab Montag können dann die Supermarkt-Kunden in der ehemaligen Jello-Filiale, die durch angebaute Container vergrößert wurde (insgesamt 560 Quadratmeter), einkaufen – bis Sommer 2023, wenn der neue Interspar eröffnet.

Wie die NÖN berichtete, wird dieser am Areal des aktuellen Eurospar-Marktes und auf benachbarten Grundstücken entstehen. Die Verkaufsfläche soll 2.700 Quadratmeter betragen – um etwa 900 mehr als der jetzige Eurospar aufweist.

Gänserndorf Eurospar wird abgerissen und neu gebaut

Darüber hinaus wird es im Interspar ein integriertes Restaurant geben. Alle Mitarbeiter von Eurospar werden von Interspar übernommen. Zusätzlich sollen noch an die 50 Bedienstete eingestellt werden. Dann werden für den Standort insgesamt 145 Mitarbeiter tätig sein. Der Unterschied zwischen Eurospar (bis 2.000 m²) und Interspar (bis 5.000 m²) ist bekannt: Letzterer bietet wesentlich mehr Produkte an, darunter im Elektronik-, Mode- und Haushaltswarenbereich. T. S.

