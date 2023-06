Bettina Bergauer tritt bei Nationalratswahl an

Die Nationalratswahlen gehen voraussichtlich im Jahr 2024 über die Bühne. Die Grünen Niederösterreich sind die Ersten, die ihr Team für die Nationalratswahl in Stellung bringen. 97 Prozent der 168 Delegiertenstimmen machten es am Sonntag beim „42. ordentlichen Landeskongress der Grünen Niederösterreich“ in Ybbs an der Donau fix: Elisabeth Götze aus Eichgraben (Bezirk St. Pölten) geht erneut als Spitzenkandidatin für die Grünen Niederösterreich ins Rennen um ein Ticket für den Nationalrat.

Bergauer will sich für dezentrale Energieversorgung einsetzen

Bettina Bergauer, Grünen-Gemeinderätin aus Deutsch-Wagram, wurde auf Listenplatz fünf gewählt. „Durch meine Arbeit im Klimaschutzministerium bin ich laufend auch mit parlamentarischen Angelegenheiten befasst. Ich fände es unglaublich spannend, einmal die Seite zu wechseln und mich als Nationalratsabgeordnete für eine nachhaltige, dezentrale Energieversorgung einzusetzen“, meint die Gemeindemandatarin.

Und weiter: „Das brauchen wir, um unseren gewohnten Komfort annähernd aufrechterhalten zu können. Ich möchte dazu beitragen, die Energieversorgung und unsere Lebensart neu zu ordnen: weniger Energie und Rohstoffe verbrauchen und erneuerbare Energie nutzen.“ Bergauer will den Menschen wieder „Hoffnung – Vorfreude – Erwartung – ein klares Bild von der Zukunft geben. Ihr Leitsatz lautet: „Hundert Prozent erneuerbare Energie bringt den Menschen mehr Lebensqualität.“