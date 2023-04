Eckartsauer Kindergarten wird zum Schmetterlingsparadies

„Natur im Garten“ hat den 23. April zum Schmetterlingssonntag ausgerufen. „Mit dieser Aktion soll auf die Bedeutung von Schmetterlingen für Artenschutz und Vielfalt in heimischen Gärten und auf Balkonen hingewiesen werden“, sagt Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf.

In Österreich gibt es etwa 4.000 Schmetterlingsarten, etwa die Hälfte ist vom Aussterben bedroht. Darum bedeutet das Anlegen von Futterstellen eine wichtige Nahrungsquelle für die heimischen Falter, egal, ob im Garten, auf dem Balkon oder der Terrasse. Gemeinden und Pfarren im ganzen Land beteiligen sich schon vor dem Schmetterlingssonntag mit Verteil- und Abholaktion von Samensackerl „Schmetterlingsparadies“ an dieser Aktion. So werden die Leute motiviert, im eigenen Garten eine Futterstelle anzulegen.

Mit dabei bei dieser Aktion ist etwa der Landeskindergarten Eckartsau. Kindergartenleiterin Kornelia Schlöger und ihr Team widmeten die vergangene Woche dem Thema Insekten und vor allem natürlich den Schmetterlingen. Dabei lernten die Kindern nicht nur allerhand über die Falter, sie durften auch eifrig wunderschöne Schmetterlinge basteln, um damit den bunten Rahmen für den Schmetterlingssonntag vorzubereiten.

Bürgermeister Thomas Miksch schaute im Kindergarten vorbei, um sich die bunten Falter anzusehen. Er hatte sogar etwas mitgebracht, um die Kinder für ihre Aufmerksamkeit und ihren Bastel-Einsatz zu belohnen: Alle Kinder bekamen kostenlose Samensackerl von „Natur im Garten“, um zu Hause ein Schmetterlingsparadies entstehen zu lassen. So tragen schon die Kinder dazu bei, Nahrungsquellen für heimische Schmetterlingsarten anzulegen.

Wer in seinem Garten oder auf seinem Balkon ebenfalls ein Schmetterlingsparadies anlegen möchte, erfährt unter www.naturimgarten.at/schmetterlinge wie man es richtig macht.

