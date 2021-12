Wirbel um geplante Deponie in Untersiebenbrunn

Nur rund 320 Meter vom Ortsgebiet entfernt soll neben der Bahnstrecke eine Bauschutt-Deponie errichtet werden. Aktuell wird diese Fläche vorwiegend landwirtschaftlich genutzt. Auf einem kleinen Teil befindet sich eine ehemalige Schottergrube. „Es geht also nicht darum, eine bereits ausgebeutete Schottergrube gewinnbringend zu verfüllen, sondern um die Aufschüttung eines 22 Meter hohen Deponiehügels auf einem Feld. Dieses kann natürlich im Anschluss nicht mehr landwirtschaftlich genutzt werden“, beschwert sich Grünen-Bezirkssprecherin Beate Kainz.

Geplant sei auf der neuen Deponieoberfläche daher eine Wiese mit Stein- und Holzhaufen, die Tieren Unterschlupf bieten sollen. Der Hochspannungsmasten, der sich in dem betroffenen Gebiet befindet, soll ebenfalls erhöht werden. Die Leitungen würden laut Kainz dann über den Berg geführt, wobei der Mast selber rund 200 Meter hoch wird. Außerdem sind an zwei Rändern der 13 ha großen Fläche Bäume entlang der Straße geplant.

Grüne: „Verschlechterung der Lebensqualität“

„Die Fläche, die für den Müllberg verwendet werden soll, befindet sich im Natura-2000- Vogelschutzgebiet, in unmittelbarer Nähe zum Stempfelbach und zum Siedlungsgebiet, das Feinstaubsanierungsgebiet ist“, so Kainz, die fordert, die Deponie anderswo zu errichten und keine Verschlechterung der Luft- und Lebensqualität in Kauf zu nehmen.

Andreas Nebenführ von der Magyer Betriebs GmbH kontert: „Wir können mitteilen, dass unserem Deponieprojekt ein langer und intensiver Planungsprozess in Abstimmung mit dem Land zugrunde liegt, in den wir auch die interessierte Bevölkerung informiert haben. Das Projekt entspricht dem Stand der Technik und erfüllt alle Genehmigungskriterien. Wir sehen daher dem weiteren Verfahrensverlauf und den Diskussionen mit anderen Verfahrensparteien sowie einem positiven Verfahrensabschluss mit Optimismus entgegen.“

Auch ÖVP-Bürgermeisterin Dagmar Zier äußert sich: „Wir sind Standortgemeinde , jedoch nicht die entscheidungsbefugte Behörde.“ Das sei das Land NÖ. Zier weiter: „Wir weisen beständig auf die prekäre Situation hinsichtlich des Lkw-Verkehrs durch den Ort hin und verdeutlichen immer wieder die Notwendigkeit einer Umfahrung.“