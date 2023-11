Naturspektakel Polarlichter auch im Bezirk Gänserndorf sichtbar

Karin Mischek gelang in Dürnkrut diese spektakuläre Aufnahme. Foto: Mischek

Werbung Regionales Weinkomitee Anzeige Erfolgsgeschichte Weinviertel DAC Reserven

A m Sonntagabend waren in weiten Teilen Österreichs helle Polarlichter zu sehen, darunter auch im Bezirk Gänserndorf. „Wer hat auch diese Lichter gesehen? Ich dachte kurz, dass mit meinen Augen etwas nicht stimmt“, so Karin Mischek, der in Dürnkrut ein beeindruckender Schnappschuss gelang, den sie auch in einer Facebook-Gruppe teilte.