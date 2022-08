Schluss mit dem Haustraum im Bezirk Gänserndorf?

Werbung

Mit der Verordnung der Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) über Maßnahmen zur Begrenzung systemischer Risiken aus der Immobilienfinanzierung vom 17. Juni regelt die FMA die Vergaberichtlinien von Wohnbaukrediten neu.

Damit wurde die Empfehlung des Vorjahrs ab 1. August ein verpflichtendes Mindestkriterium. Aus dem sperrigen Juristendeutsch übersetzt heißt das für den Häuselbauer oder Wohnungskäufer: Eine maximale Laufzeit von 35 Jahre, eine Eigenkapitelquote von mindestens 20 Prozent und eine monatliche Rate, die 40 Prozent des Nettohaushaltseinkommens nicht übersteigen darf. Davon ausgenommen sind Wohnimmobilienfinanzierungen bis 50.000 Euro Gesamtverschuldung der Kreditnehmer.

Zusätzlich gibt es für Einzelfälle ein genau definiertes Ausnahmekontingent für österreichische Banken, das je nach Kriterium zwischen 5 und 20 Prozent des Gesamtkreditvolumens liegt.

Regeln schon vorher Usus. Die regionalen Banken im Bezirk sind bereits im Vorjahr den Empfehlungen gefolgt und haben daher schon einige Monate Erfahrung. Günther Vock, Marktvorstand der Marchfelder Bank, dazu: „Wir können keinen signifikanten Anteil von Finanzierungen feststellen, die nicht den Kriterien entsprechen.“

Ähnliche Aussagen kommen von Direktor Günther Harold von der Raiffeisenbank Gänserndorf und Geschäftsleiter Andreas Berger von der Raiffeisenbank Auersthal – Bockfließ – Groß-Schweinbarth, der ergänzt: „Wie viele Kunden keinen Beratungstermin in Anspruch nehmen, ist nicht abschätzbar. In den meisten Fällen finden wir eine Lösung für den Wohntraum unserer Kunden.“ Einheitlich ist die Haltung aller drei Banken zu einer nachhaltigen und verantwortungsbewussten Kreditvergabe.

Keine Rückgabe von Bauplätzen. Die Siedlung Kirchpüllen in Hohenruppersdorf wurde vor einigen Jahren aufgeschlossen. Alle Bauplätze sind verkauft. Zurückgegeben wurde bislang keiner. Bürgermeister Hermann Gindl: „Die Nachfrage ist ungebrochen hoch. Es wird in der nächsten Ausbaustufe weitere 30 Bauplätze geben.“ Die Quadratmeterpreise der nächsten Tranche werden aber deutlich über den bisherigen liegen. Auch in Schönkirchen-Reyersdorf ist Bürgermeister Alexander Gary kein Rückgabeansuchen bekannt. Haus um Haus wächst heran.

Problematik Eigenkapitel und Kreditrate. Die Begrenzung der Kreditrate auf 40 Prozent des monatlichen Haushaltseinkommens wird es für Jungfamilien wohl schwieriger machen, hochpreisige Immobilien zu erwerben. Für Vock dient eine Ratenobergrenze dem Schutz des Kreditnehmers. Berger sieht das ähnlich: „Unsere Empfehlung lag schon bis jetzt bei einem Drittel des Einkommens.“

Zukunftsplanung notwendig. Ohne Eigenkapital wird es künftig bei seriösen Banken nicht gehen. Eine sorgfältige Finanzplanung wird schon einige Jahre vorher anfangen müssen. Bausparverträge oder unbelastete Grundstücke können herangezogen werden.

