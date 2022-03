Wohnraum und Radlertraum in Dürnkrut geplant

„Die Gemeinde wird in den nächsten Jahren eine Baustelle sein“, erklärt SPÖ-Bürgermeister Herbert Bauch beim NÖN-Interview in seinem historisch anmutendem Arbeitszimmer im örtlichen Schloss. Im Fokus steht in diesem Jahr die Schaffung von Wohnraum, durch die Entstehung eines Siedlungsgebiets in der Mozartstraße mit 32 neuen Bauplätzen zwischen 600 und 800 Quadratmetern.

Das erste Haus steht bereits, errichtet werden weiters zehn Genossenschaftswohnungen in der Bernsteinstraße. Als weitere Baumaßnahmen nennt der Ortschef die Sanierung von Kanälen, die Instandsetzung von Wasserleitungen sowie die Neugestaltung des hinteren Teils der Milchhausstraße und der Neubaugasse. Ganz im Zeichen der Zeit erweitert auch Dürnkrut das Radnetz. So entsteht eine Verbindung zwischen Bernsteinstraße und Dr.-Ponzauner-Straße entlang der Schlossmauer.

„Dieser Standort wird in seiner Art einzigartig und existiert in der Form nirgendwo anders“,

Außerdem werden zwei Radrastplätze errichtet, die bereits bis zum Sommer fertig sein sollen – davon ein klassischer Weinviertler Radrastplatz, dessen Kosten zu 50 % die Gemeinde und zu 50 % die Leader-Region übernimmt, sowie ein weiterer, dessen Konzept von Schülern einer Designschule stammt.

„Dieser Standort wird in seiner Art einzigartig und existiert in der Form nirgendwo anders“, so Bauch. Diese Kosten tragen zu zwei Dritteln der Bund und zu einem Drittel die Gemeinde. Die Standorte sind einerseits an der Ecke Hauptstraße – Milchhausstraße im Ortsgebiet sowie beim KTM- Radweg auf Höhe der Marchschlinge. Auch in Waidendorf befindet sich ein Großprojekt in den Startlöchern. Es handelt sich um die notwendige Renovierung der desolaten Schule, in der der Kindergarten untergebracht ist. Auch Waidendorfs einzige Veranstaltungsstätte befindet sich in dem alten Gemäuer – alles ist in einem sehr schlechten Zustand. Für die Sanierung werden heuer 100.000 Euro zur Verfügung gestellt, das Projekt wird jedoch weit mehr kosten.

„Photovoltaik ist ein Herzensanliegen“

Der Ortschef wechselt das Thema: „Eine Herzensangelegenheit ist die Installation von Photovoltaikanlagen auf öffentlichen Gebäuden.“ Dabei soll es eine Bürgerbeteiligung geben, bei der man Module erwerben und eine Rendite erhalten kann. Das Projekt wurde eingeleitet, erste Anfragen bei der EVN sind eingereicht.

Ein anderes Vorhaben des Bürgermeisters scheint zu scheitern: Ärgerlich berichtet Bauch von seinem Ansinnen, weitere Windkrafträder auf dem Dürnkruter Burgfried zu errichten: „Ich habe eine Widmung für 27 Windkraftanlagen, die Grünen verhindern sie.“ Auf die Frage weiterer Vorhaben fallen die Themen Topothek sowie Ortsbildgestaltung. Zu guter Letzt meint Bauch: „Ich hoffe, dass das gesellschaftliche Leben heuer wieder losgeht.“

Keine Nachrichten aus Gänserndorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden